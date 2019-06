Basket | Nicolò Melli vola in NBA! L’italiano lascerà il Fenerbahce e firmerà un contatto

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019)giocherà la prossima stagione inLa notizia arriva da una fonte assolutamente autorevole come l’editorialista di ESPN Adrian Wojnarowski, secondo il quale il 28enne azzurroun contratto biennale per legarsi ai New Orleans Pelicans. L’approdo nel campionato statunitense rappresenterà il perfetto coronamento di un percorso iniziato nel 2015 con la partenza da Milano, direzione Germania: con il Brose Bamberg, il giocatore italiano si è messo in evidenza sul palcoscenico europeo ed è riuscito ad attirare l’attenzione di un allenatore come Željko Obradović che lo ha voluto al. La Turchia ha permesso adi compiere un ulteriore salto di qualità, rappresentato al meglio dai 28 punti nella finale di Eurolega persa nel 2018. Il giocatore azzurro raggiungerà quindi Marco Belinelli e Danilo Gallinari formando un terzetto italiano per la ...

