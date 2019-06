Basket 3×3 | Qualificazioni Europei 2019 | Italia a Debrecen con le donne | gli uomini

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei 2019 : due giorni a Riga per decidere il destino dell’Italia al maschile e al femminile : Si giocheranno nel weekend le Qualificazioni agli Europei 2019 di Basket 3×3, con tre tornei che daranno l’accesso al torneo continentale di fine agosto a Debrecen, Ungheria. L’Italia si presenta sia con la formazione maschile che con quella femminile, l’una che si compone di un mix di novità (Parrillo), reduci da Qualificazioni Mondiali (Landi) ed European Games (Masciadri), l’altra che mantiene in blocco il ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei 2019 : i convocati dell’Italia maschile e femminile tra conferme e novità : Sono state diramate dal Settore Agonistico della FIP le convocazioni per le Qualificazioni agli Europei di Basket 3×3, che le nostre due Nazionali giocheranno il 29 e 30 giugno a Riga, in Lettonia (altri due tornei si giocano a Costanza, in Romania, e a Kiev, in Ucraina). Questi i nominativi per le due selezioni, con la maschile allenata da Luciano Nunzi e quella femminile da Angela Adamoli: UOMINI Aristide Landi Tommaso Laquintana Stefano ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : trionfo della Russia nel torneo maschile. Lettonia sconfitta in finale - terza la Bielorussia : Va alla Russia la medaglia d’oro nel torneo di Basket 3×3 maschile agli European Games di Minsk 2019, con una finale sostanzialmente dominata fin dall’inizio e chiusa pochi secondi prima del termine dei 10 minuti contro la Lettonia. Punteggio finale di 21-14, con 9 punti di Ilia Karpenkov e 7 di Kirill Pisklov, rispettivamente numero 7 e 3 del ranking mondiale Under 23 maschile FIBA 3×3. Un torneo, quello russo, ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : al femminile oro per la Francia - che batte in finale l’Estonia. Bielorussia di bronzo : Si è concluso quest’oggi il torneo di Basket 3×3 femminile agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk, in Bielroussia. A trionfare è la Francia, dominatrice assoluta e capace di mettere a segno un 21-8 in finale contro l’Estonia, in grado di reggere l’urto delle più quotate avversarie soltanto per metà gara. Molto ben ripartiti i punti in casa francese, con Assitan Kone top scorer a quota 7, ma la maggior ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti in trionfo nel torneo maschile - Lettonia sconfitta in finale. Serbia giù da trono e podio : Gli Stati Uniti sono Campioni del Mondo di Basket 3×3 al maschile. Ad Amsterdam, il quartetto americano ha battuto in finale la Lettonia con il punteggio di 18-14, vincendo dunque per la prima volta in assoluto il titolo iridato in questa branca della pallacanestro. La finale risulta particolarmente combattuta, ma con gli americani sempre in grado di tenersi un vantaggio tra le 2 e le 4 lunghezze, spinti da un ottimo Huffman, in grado di ...

Basket 3×3 - European Games 2019 : i risultati della giornata e il programma dei quarti di finale : Tutti i risultati di oggi nel torneo maschile e femminile di Basket 3×3 agli European Games 2019 TABELLONE FEMMINILE GRUPPO C Francia-Svizzera 21-7 Olanda-Andorra 16-7 Svizzera-Andorra 18-5 Francia-Olanda 18-8 Classifica: Francia 6, Olanda 4, Svizzera 2, Andorra 0 GRUPPO D Estonia-Lettonia 22-6 Ucraina-Spagna 17-15 Spagna-Lettonia 22-5 Estonia-Ucraina 20-17 Classifica: Estonia, Spagna, Ucraina 4, Lettonia 0 quarti di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia in uscita da Amsterdam delusa e sfortunata : Forse il titolo mondiale non sarebbe stato difeso lo stesso, ma di certo l’uscita ai quarti di finale non ha fatto molto piacere alle ragazze che hanno fatto parte un’altra volta dell’avventura dell’Italia femminile del Basket 3×3. Rae Lin D’Alie, Giulia Ciavarella, Marcella Filippi e Giulia Rulli contro la Francia avevano già giocato e perso pochi giorni fa, in Piazza Castello, a Torino, e in modo pesante: ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Polonia e Lettonia-Stati Uniti - le semifinali : Saranno Stati Uniti-Polonia e Serbia-Lettonia le semifinali dei Mondiali di Basket 3×3. Gli americani hanno sconfitto la Slovenia per 21-14, stesso punteggio con cui anche i polacchi hanno superato Puerto Rico. Conferme anche da parte dell’altra super favorita. La Serbia ha sconfitto la Francia per 20-12 ed ora se la vedrà con la Lettonia, che ha sconfitto l’Ucraina per 21-7. Questo il riepilogo dei quarti di ...

Basket femminile 3×3 - European Games 2019 : azzurre eliminate nella fase a gironi. Italia sconfitta da Serbia e Russia : Eliminazione per la nazionale femminile di Basket 3×3 agli European Games di Minsk. Le azzurre (Contu, De Cassan, Russo, Landi) non hanno superato la prima fase, chiudendo il girone all’ultimo posto con zero punti. Decisive le sconfitte con la Serbia (18-17) e la Russia (21-2). Questo il riepilogo dei risultati di oggi GRUPPO A BieloRussia-Russia 21-16 Italia-Serbia 17-18 Russia-Italia 21-2 Serbia-BieloRussia 21-15 Classifica: ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile Cina-Australia e Francia-Ungheria le semifinali - Italia sconfitta dalle transalpine : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso ad Amsterdam, in Olanda, in questa settimana. Dopo la fase a gironi si sono disputate oggi le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale e nel torneo femminile è arrivata purtroppo l’eliminazione della squadra azzurra ad opera della Francia con il punteggio di 15-9. Le transalpine hanno meritato la qualificazione alla semifinale costruendo subito un ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia emerge tardi - la Francia elimina le azzurre ai quarti di finale : Finisce ai quarti di finale l’avventura dell’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese, le azzurre sono state sconfitte dalla Francia, probabilmente l’avversaria peggiore che potesse capitare, con il punteggio di 9-15. Termina dunque oggi il regno iridato delle nostre giocatrici, che un anno fa, a Manila, erano riuscite a trovare la strada per un trionfo oltre ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la Francia in un quarto femminile da scintille. Serbia e Stati Uniti duellano a distanza al maschile : Giornata di quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Sono rimaste sedici, equamente divise tra uomini e donne, le formazioni a giocarsi il titolo iridato nella capitale olandese. Tra queste, al femminile, c’è l’Italia, che dell’alloro mondiale è detentrice. Le azzurre, però, si trovano davanti un match molto complicato contro la Francia, tra le principali favorite. Questo incontro, ...

Basket femminile 3×3 - Mondiali 2019 : Italia seconda nel girone - ai quarti sfida con la Francia : Italia-Francia. Questo è il quarto di finale che aspetta le azzurre nei Mondiali di Basket femminile 3×3. Le campionesse in carica hanno chiuso al secondo posto il proprio girone, complice la sconfitta contro la Russia per 18-10 e la successiva netta vittoria contro l’Indonesia per 17-9. Adesso per l’Italia, dunque, la difficile sfida con la Francia. Le transalpine hanno chiuso a punteggio pieno il gruppo B grazie anche ad una ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Slovenia e Serbia-Francia completano il tabellone dei quarti di finale al maschile : Si conclude la prima fase dei Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). La quarta giornata di gare ha visto concludersi anche gli ultimi due gironi della competizione e ha definito il tabellone dei quarti di finale, in programma domani. La principale sorpresa della giornata si confermano ancora una volta gli Stati Uniti che chiudono in testa nel gruppo A davanti alla Serbia difendendo la prima posizione dopo ...