Barbara d’Urso e i gossip sul fidanzato | la conduttrice fa chiarezza

Barbara d’Urso condivide un ricordo e poi confessa : “Mi manca!” : Barbara d’Urso in preda alla nostalgia: il ricordo della sua infanzia Barbara d’Urso, dopo aver condotto ben quattro programmi in contemporanea, si gode le meritate vacanze estive. La bella conduttrice partenopea, approfittando di questo periodo in cui dispone di maggiore tempo libero, ha scelto di condividere con i suoi fan alcuni ricordi relativi alla sua infanzia. La bella conduttrice partenopea non ha mai nascosto di avere una ...

Mara Venier - Barbara d’Urso rompe il silenzio : “Rivalità gonfiata!” : Mara Venier, Barbara d’Urso parla della loro amicizia: “Hanno gonfiato questa storia!” In una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano, Barbara d’Urso si è raccontata a 360 gradi e ha parlato dei suoi successi, le critiche, il suo modo di fare tv e… del rapporto con Mara Venier. Infatti, alla domanda della giornalista se è vero che i rapporti con la conduttrice di Domenica In siano rovinati, Barbara ha risposto: ...

Barbara d’Urso si racconta a FQMagazine : “Cos’è trash nei miei programmi? Non lo so - ma non giudicate il mio pubblico. Andare in Rai? Perché no” : Quattro stand pieni zeppi di abiti da provare. Fiori, paillettes, pizzo, gilet di jeans, abitini dai colori brillanti. Basta un’occhiata veloce per capire di essere nel posto giusto. La porta seminascosta dai vestiti è quella del camerino di Barbara d’Urso. Un monolocale, più che altro. Fotografie alle pareti, peluche di varie dimensioni, un lampadario di cristallo, un divano, una piccola cucina. La “signora della tv”, 62 ...

Barbara d’Urso si racconta a FQMagazine : “Cos’è trash nei miei programmi? Non lo so - ma non giudicate il mio pubblico. Andare in Rai? Perché no” : Quattro stand pieni zeppi di abiti da provare. Fiori, paillettes, pizzo, gilet di jeans, abitini dai colori brillanti. Basta un’occhiata veloce per capire di essere nel posto giusto. La porta seminascosta dai vestiti è quella del camerino di Barbara d’Urso. Un monolocale, più che altro. Fotografie alle pareti, peluche di varie dimensioni, un lampadario di cristallo, un divano, una piccola cucina. La “signora della tv”, 62 ...

Lorella Cuccarini Sfida Barbara d’Urso Nel Pomeriggio Autunnale! : Le prime indiscrezioni sui futuri palinsesti svelano che Lorella Cuccarini potrebbe essere la conduttrice di La Vita in Diretta, contro Barbara D’Urso nei pomeriggi televisivi autunnali. Scopriamo di più… Barbara D’Urso, nonostante si sia sempre ritenuta soddisfatta, non ha collezionato una stagione di grandi successi. Però c’è sicuramente una sua trasmissione che non ha mai smesso di vincere contro tutte le altre. Si ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Diletta Leotta - Barbara d’Urso e Bobo Vieri stasera su Rai 2 : Nuovo appuntamento con lo show condotto dal giornalista Enrico Lucci. Gli sfidanti di stasera saranno Diletta Leotta, Barbara D’Urso e Bobo Vieri.

Maria De Filippi contro Barbara d’Urso : I Vari Indizi! : Tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso sembrano esserci dei problemi irrisolti. L’hanno notato i telespettatori dopo le numerose frecciatine di Raffaella Mennoia e gli indizi in diretta. Tra le conduttrici di Mediaset c’è apparentemente sempre stata una grande amicizia e solidarietà. E fino a poco tempo fa si credeva che fosse lo stesso tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso: quest’ultima veniva spesso invitata a ...

Che sventola! Ecco com’era Barbara d’Urso negli anni 80 : Sono passati quasi 40 anni ma Barbara d'Urso sembra non essersene accorta, ieri è stata la giornata amarcord per la conduttrice, che ha condiviso due post degli anni Ottanta dimostrando che per lei il tempo è decisamente relativo. Da vera stakanovista, Barbara d'Urso è stata l'ultima a spegnere le telecamere dei suoi studi a Mediaset dopo una lunghissima stagione di successi. Come si evince dalle sue storie di Instagram, però, la ...

Live Non è la d’Urso alla domenica sera : chi sfida Barbara d’Urso : Barbara d’Urso spostata: Live Non è la d’Urso sfiderà Fazio, Le Iene e le fiction di Rai1 Si prospetta un autunno di fuoco per Barbara d’Urso. La stakanovista di Canale5 infatti, condurrà – secondo il settimanale Chi – la seconda edizione di Live Non è la d’Urso in un altro giorno rispetto a quello cui siamo stati abituati a vederlo, ossia il mercoledì. Infatti, dalla prossima stagione televisiva Barbara ...

Barbara d’Urso ‘congelata’ : cosa va in onda al posto del suo Live : Barbara D’Urso la aveva annunciato. A niente erano servite le richieste di Pier Silvio Berlusconi. La risposta della signora della tv era stata netta: “Ho bisogno di riposo”. Così erano stata cancellate le ultime due puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, da stasera al suo posto ecco Riviera. Si tratta di un thriller che sarebbe dovuto approdare su Canale 5, già a settembre del 2018 e che solo adesso è finalmente arrivato, ogni mercoledì in prima ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia : frecciatina a Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: la Mennoia dopo il successo di Temptation Island le lancia una frecciata? Ieri è andata in onda la prima puntata di Temptation Island, ed è stato un trionfo. Difatti è stato il debutto più alto in share, segnando oltre il 22% di share. E ovviamente poco fa l’autrice del reality, Raffaella Mennoia, ha colto la palla al balzo per ringraziare tutti sui social, asserendo: “Sono usciti i dati di ascolto, grazie! Non ...

Raffaella Mennoia a Temptation Island : frecciatina a Barbara d’Urso : Ascolti tv Temptation Island 2019: la frecciatina di Raffaella Mennoia a Barbara d’Urso Temptation Island è ripartito col botto: il programma prodotto da Maria De Filippi è stato il più seguito della serata di lunedì 24 giugno, toccando punte del 40% di share. Un risultato grandioso che ha spinto l’autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia, a […] L'articolo Raffaella Mennoia a Temptation Island: frecciatina a Barbara ...

Barbara d’Urso : Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto per Live? : Detto Fatto: Giovanni Ciacci ha abbandonato il programma per Barbara d’Urso? E’ ormai ufficiale che Giovanni Ciacci non sarà presente nella prossima edizione di Detto Fatto. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato che per l’occasione è stato intervistato da FQMagazine, dove ha perfino rivelato il motivo che lo ha spinto a dire addio alla trasmissione. Ho ricevuto una proposta interessante in un programma che è nelle ...

Barbara d’Urso torna a parlare del caso di Pamela Prati : Barbara D’Urso è tornata a parlare sul caso di Pamela Prati e lo scandalo con il finto fidanzato Mark Caltagirone. Per molti mesi Barbara se ne è occupata nei suoi programmi, dando spazio alla showgirl e credendole fino alla fine, ma quando è emerso che era tutta una truffa ha deciso di scavare a fondo della vicenda, non risparmiandosi. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa. «La vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati è diventata così ...