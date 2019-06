Avrà figlio da marito morto | è il 3° caso in Italia

meteoweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) Nascerà nel 2020 e sarànaturale e biologico di un padrenel 2019 che lo aveva concepito 4 anni prima. La storia, raccontata dal nuovo Quotidiano di Puglia, riguarda una donna della provincia di Lecce che ha dovuto lottare contro la burocrazia perché l’embrione fecondato con il seme deldeceduto per un tumore non andasse perduto e che, con l’aiuto dell’avvocatessa Tania Rizzo, in due mesi è riuscita a ottenere dal Tribunale di Lecce la sentenza che apre le porte ad una gravidanza postuma, terzoin, primo in Puglia. Tutto era cominciato nel 2014 quando la coppia salentina di quarantenni aveva deciso di dare un fratellino o una sorellina al loro unico. La gravidanza, però, non arrivava. E così i due avevano iniziato un impegnativo ciclo di cure decidendo, nel 2015, di affidarsi ad un centro per la procreazione medicalmente assistita ...

