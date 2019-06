ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) “Èildei Benetton“. IlLuigi Ditorna sulla questionee ribadisce l’intenzione da parte del M5s di revocare la concessione alla società del gruppo Benetton come conseguenza del crollo del Ponte Morandi. Ieri il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che da una prima lettura del parere elaborato dalla commissione tecnica di esperti emerge “un grave inadempimento da parte del concessionario” per quanto riguarda la manutenzione del viadotto. Venerdì i sindacati e Confindustria hanno criticato l’atteggiamento del M5s e di Di, sostenendo che “in merito a società quotate e non solo servirebbe una valutazione più a freddo del linguaggio da usare“. Con loro se la prende Die con quella “parte della politica e dei partiti” che “fanno da scendiletto” a “milionari e ...

fattoquotidiano : Autostrade, Renzi: “Di Maio odia chi crea lavoro”. Il vicepremier: “È nato il partito dei Benetton, tutti contro il… - Gab64P : RT @fattoquotidiano: Autostrade, Renzi: “Di Maio odia chi crea lavoro”. Il vicepremier: “È nato il partito dei Benetton, tutti contro il M5… - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, Renzi: “Di Maio odia chi crea lavoro”. Il vicepremier: “È nato il partito dei Benetton, tutti contro il M5… -