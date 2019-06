Autostrade | il ministero dei Trasporti | «Giusta la revoca della concessione»  M5S

Per i tecnici del Ministero "grave inadempimento Autostrade - giusta revoca concessione" : Il crollo del ponte ha comportato la mancata restituzione di un bene la cui custodia la concessione aveva affidato ad Autostrade per l’Italia, che era tenuta a restituirlo integro. Ci configura un grave inadempimento che consente la revoca unilaterale della concessione. È questa, a quanto apprende l’ANSA, la sintesi a cui è giunta la relazione della commissione del Mit sul Ponte Morandi.Il crollo - recita un passaggio ...

Autostrade - il ministero blocca i pedaggi ma non per tutti. Da Intesa a Gavio c’è chi guadagnerà di più : Uno stop così deciso ai rincari autostradali non si era mai visto. Il ministro Danilo Toninelli, come promesso, ha azzerato gli aumenti 2019 sul 90% della rete. Ma nel restante 10 per cento di Autostrade autorizzate a ritoccare i pedaggi – che include pur sempre 11 concessionarie su 26 – ce ne sono diverse che fanno capo al blocco Gavio-Intesa Sanpaolo, infrastrutture sulle quali la Lega ha più di un interesse. Non se ne sono accorti ...