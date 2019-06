Auto nuove - I modelli da comprare fino a 15 mila euro FOTO GALLERY

Il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport introdurrà 5 nuove Auto e il tracciato della Sardegna : Polyphony Digital ha svelato i contenuti dell'ultimo aggiornamento per il suo Gran Turismo Sport, che vedrà domani l'arrivo di cinque nuove vetture e un nuovo tracciato, riporta Videogamer.Su PlayStation Blog si conferma anche l'arrivo della Gran Turismo Red Bull X2019 Competition, che viene pubblicizzata come l'auto da corsa più veloce al mondo. Inoltre, sarà aggiunto il nuovo tracciato cittadino della Sardegna. Si dice che si tratti di un ...

Armi all’Arabia Saudita - Farnesina : “No nuove Autorizzazioni per la vendita di bombe utilizzabili contro civili” in Yemen : “Non sono state autorizzate vendite di bombe e missili che possano essere utilizzate per colpire la popolazione civile” in Yemen. Così il ministero degli Esteri risponde, in una lettera inviata a Ilfattoquotidiano.it, al blog del senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ferrara, in cui si chiedeva al ministro Enzo Moavero Milanesi una risposta all’interrogazione depositata al Senato “oltre un mese fa” in cui il M5s ...

Fisker Automotive - Nuove immagini della Suv elettrica : Henrik Fisker con i social ci sa fare, poco ma sicuro. E ormai non passa giorno, o quasi, che non ci aggiorni con un nuovo teaser sulla sua suv elettrica, che sarà svelata a di dicembre. Oggi si aggiunge una vista dall'alto del tetto, caratterizzato da pannelli solari integrati a tutta lunghezza. Un dettaglio tecnologico da non trascurare, considerando che Fisker promette di vendere la sua sport utility a un prezzo inferiore a ...

Taobuk : domenica 23 al Palazzo dei Congressi - Taormina “Il diritto d’Autore - tra ipotesi di tutela e nuove sfide” : Cultura e presente sono sempre al centro delle tematiche affrontate da Taobuk, il festival internazionale del libro di Taormina che torna

Medicina - nuove scoperte sull’Autofagia per contrastare le malattie del fegato : Il 24th World Congress of Dermatology (Wcd2019) ha concluso la settimana di lavori con l’intervento di Tamotsu Yoshimori, professore dell’Università di Osaka che negli ultimi 22 anni ha dedicato i suoi studi alla comprensione dei meccanismi e della rilevanza fisiologica dell’autofagia nei mammiferi. “Abbiamo dimostrato che una dieta ricca di grassi aumenta la quantità del Rubicon, un regolatore negativo ...

Cei - nelle nuove linee guida l’obbligo di denunciare casi di pedofilia alle Autorità civili. L’8 x mille torna sopra il miliardo : La Cei introduce “l’obbligo morale” di denunciare alle autorità civili i casi di pedofilia che coinvolgono clerici e religiosi. È la più importante novità introdotta della linee guida sulla tutela dei minori approvate dall’assemblea generale della Conferenza Episcopale italiana. Un “grande passo avanti”, lo ha definito mons. Lorenzo Ghizzoni, responsabile della Commissione dedicata. La 73esima assemblea generale ...

Motori – Euro NCAP : quali sono le 7 nuove Auto più sicure e perché hanno ricevuto 5 stelle? : I recenti test Euro NCAP hanno evidenziato ben 7 nuovi modelli che hanno ricevuto 5 stelle, questi eccellenti risultati premiano lo sforzo dei costruttori di investire sulla sicurezza Euro NCAP, il programma fondato nel 1997 e sostenuto dall’Unione Europea per la valutazione dei nuovi modelli di automobili, ha reso noti i livelli di sicurezza di 7 nuovi veicoli, tra i quali quattro anteprime assolute che hanno fatto la loro prima ...

All'attacco su Autonomia e drogaNuove stoccate di Di Maio a Salvini : Di Maio apre subito nuovi fronti con la Lega, dopo le reciproche dichiarazioni di "riappacificazione" fatte a conclusione del caso Siri. "Possiamo non essere d'accordo sull'autonomia scritta così. Abbiate pazienza: posso essere d'accordo che Lombardia e Veneto debbano avere l'autonomia perchè hanno votato con referendum, ma non per creare sanità serie A e sanità di Serie B o scuole di serie A e scuole di serie B" Segui su affaritaliani.it

Salone di Ginevra 2019 : nuove Auto presentate e modelli. Le novità : Salone di Ginevra 2019: nuove auto presentate e modelli. Le novità Una grande vetrina per le aziende automobilistiche di tutto il mondo. Nonostante qualche assenza illustre, come quelle di: Jaguar, Land Rover, Ford e Volvo, le aziende mancanti sono state rimpiazzate anche dalla grande attesa che ha accompagnato la presentazione delle nuove auto ecosostenibili. In grande spolvero infatti i modelli elettrici, hybrid e plug-in. Eccone un ...