Atletica | Luminosa Bogliolo vince i 100 ostacoli a La Chaux-de-Fonds ed eguaglia il

(Di domenica 30 giugno 2019)-de-(Svizzera) si colora d'azzurro nei 100femminili grazie a. La 23enne nostrana, che già aveva illuminato la scena nelle batterie mattutine con il primato italiano sfiorato, si migliora nell'atto conclusivo edil record nazionale di Veronica Borsi del 2013 (12″76). Una crescita costante quella dell'atleta delle Fiamme Oro, che già otto giorni fa aveva migliorato il proprio personale in maniera sensibile. L'italiana si è imposta davanti alla giamaicana Britany Anderson (12″77) e alla belga Anne Zagre (12″80)

