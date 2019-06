Atletica | Davide Re indemoniato | record italiano sui 400 metri | super 44 77! Primo

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019)Re letteralmente scatenato a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) dove ha letteralmente sbriciolato il già suosui 400. Il 26enne ha stampato un notevole 44.77 diventando così ilazzurro capace di scendere sotto i 45 secondi, oggi il ligure ha migliorato di 24 centesimi il suo vecchio personale che risaliva al 15 giugno quando a Ginevra fermò il cronometro su 45.01. L’allievo di Maria Chiara Milardi continua a crescere e oggi ha timbrato un tempo di assoluta eccellenza che fa ben sperare in vista dei Mondiali in programma tra tre mesi a Doha, fino a un mese fa poteva vantare un primato di 45.26 ma in terra elvetica si è trasformato e nel giro di due gare si è migliorato di praticamente mezzo secondo! Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

