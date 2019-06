Atletica – Che spettacolo Davide Re | nuovo record italiano nei 400 metri

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Italia che punta al ripescaggio nell’Atletica. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 14.01 ATLETICA – Sara Jemai viene sconfitta dalla greca nel giavellotto. Meno di un metro di distanza. 13.59 CANOA – Italia lontanissima, ultima nella batteria del K4 femminile. 13.56 ATLETICA – Italia che è terza a pari merito con la Lettonia. 13.54 PUGILATO – Battuto Maietta agli ottavi: 4-1 per il britannico Calum French. 13.51 ...

Atletica – Bianchetti oltre i 20 metri nel lancio del peso : Atletica: Bianchetti oltre i venti metri nel peso, 21,17 a Conegliano È la misura che cercava da almeno tre anni. Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro) infrange il muro dei 20 metri nel peso per la prima volta in carriera: è come una liberazione per il 23enne lanciatore reatino che firma il principale risultato del Meeting Città di Conegliano (Treviso) con 20,17 e un miglioramento di 28 centimetri in un solo boccone. Il pesista allenato ...

Atletica - European Games 2019 : rivoluzione in vista - debutta il DNA! Il format che stravolge lo sport - Italia con le seconde linee : L’Atletica leggera è uno degli sport inseriti nel programma degli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La manifestazione giunta alla seconda edizione andrà in scena a quattro anni di distanza dall’evento di Mosca e si preannuncia particolarmente interessante perché debutterà il Dynamic New Athletics, un nuovo format che si prefigge l’obiettivo di ...

Atletica – Che spettacolo Massimo Stano! Sfiorato il record italiano nella 20km di marcia : Atletica: Stano sfiora il record italiano nella 20 km di marcia a La Coruna Grande risultato di Massimo Stano nella 20 chilometri di marcia a La Coruna, in Spagna. L’azzurro firma lo strepitoso crono di 1h17:44 (tempo ufficioso) che vale la seconda prestazione italiana di sempre a quattordici secondi dal record nazionale. Un progresso personale di oltre tre minuti per il 27enne pugliese delle Fiamme Oro, allenato a Castelporziano da ...

Atletica - Golden Gala 2019 - Filippo Tortu : “Non sono soddisfatto - ma neanche deluso. Bellissimo correre davanti a questo pubblico e Mattarella” : Due anni: tanti ne erano passati da quando Filippo Tortu aveva corso per l’ultima volta i 200 metri. Il miglior velocista italiano è tornato a interpretare una distanza che non è abitualmente sua, fermando il cronometro sul tempo di 20″36 nella gara vinta da Michael Norman in 19″70, primato mondiale stagionale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Naturalmente non sono soddisfatto di quello che ho fatto, ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : incomincia la gara di Tamberi - che attesa per Filippo Tortu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 20.16 Tutto molto facile per la statunitense Dalilah Muhammad sui 400 metri ostacoli, la Campionessa Olimpica si è imposta nettamente in 53.67 (a sei centesimi dal già suo primato mondiale stagionale): assolo dell’americana ...

Atletica - Golden Gala 2019. Gianmarco Tamberi : “Condizione buona - aspettative alte - vicino al salto che voglio” : Gianmarco Tamberi sarà uno dei grandi protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il saltatore in alto vuole reGalare grandi emozioni al pubblico della capitale e cercherà il successo contro avversari di lusso come gli ucraini Bondarenko e Protsenko, l’australiano Starc, il giapponese Tobe, il tedesco Przybylko, il ...

Atletica - Golden Gala 2019 : tutti i partecipanti. Parata di stelle all’Olimpico - presenti anche i big azzurri : Giovedì 8 giugno andrà in scena il Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera: allo Stadio Olimpico di Roma spazio a tantissimi big del panorama internazionale pronti a reGalare grande spettacolo nell’appuntamento intitolato alla memoria di Pietro Mennea. Sui 200 metri Filippo Tortu se la dovrà vedere col Campione del Mondo Ramil Guliyev, con la grande rivelazione Noah Lyles e con l’altro statunitense ...

Atletica – Golden Gala : un nuovo avversario per Tamberi a Roma - in pedana nell’alto anche Protsenko : In pedana anche il 31enne ucraino Andriy Protsenko, che cinque stagioni fa è entrato nell’élite mondiale degli atleti da +2,40 in Diamond League a Losanna Si arricchisce di un altro saltatore da 2,40 la super sfida dell’alto al Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Sotto la curva sud che sarà vivacizzata da un’animazione particolare andrà in pedana anche il 31enne ucraino Andriy Protsenko, che cinque ...

Atletica - Diamond League Stoccolma 2019 : Elena Vallortigara sfida le stelle del salto in alto - attesa per il duello tra Echevarria e Manyonga : Si svolgerà domani, giovedì 30 maggio, presso lo Stadio Olimpico di Stoccolma, in Svezia, la terza tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito internazionale di Atletica leggera. La manifestazione raccoglie come di consueto diverse stelle del panorama mondiale, pronte a cimentarsi nella specialità in programma, e costituisce l’ultimo grande appuntamento prima del Golden Gala di Roma (giovedì 6 giugno). L’Italia sarà rappresentata ...

Atletica - il bilancio di Antonio La Torre dopo la Coppa Europa di marcia : “Giorgi ai vertici nella 50 km - rifletteremo su ciò che non ha funzionato” : La Coppa Europa di marcia 2019 che si è disputata ad Alytys, in Lituania, ha consegnato alla squadra azzurra alcune certezze e qualche ombra in vista dei prossimi appuntamenti. La spedizione italiana ha vinto il medagliere grazie allo strepitoso successo con record europeo di Eleonora Giorgi nella 50 km e grazie alla vittoria di Riccardo Orsoni nella 10 km under 20, ma ha dovuto fare i conti anche con le prestazioni deludenti e ben al di sotto ...

Atletica - Coppa Europa marcia 2019 : Italia - tante luci e qualche ombra ma il medagliere si colora d’azzurro : Vincere il medagliere e tornare a casa con qualche rimpianto: il destino dell’Italia della marcia nel primo vero impegno internazionale della stagione, la Coppa Europa è controverso e dolce al tempo stesso. Ci si potrebbe cullare e crogiolare sui trionfi di Eleonora Giorgi, pioniera della 50 km e di Riccardo Orsoni nella 10 km under 20, nell’oro a squadre della 10 km under 20 maschile, nell’argento a squadre della 20 km ...

Atletica – Azzurri della maratona a Manchester : Dossena e Faniel in gara nella 10km : Dossena e Faniel in gara a Manchester sui 10km domenica 19 maggio Azzurri in gara sulle strade di Manchester. Domenica 19 maggio, nei 10 chilometri della città britannica, un nuovo impegno per Eyob Faniel e Sara Dossena che in questa stagione si sono già messi in notevole evidenza. Tre settimane fa, a Padova, il portacolori delle Fiamme Oro ha realizzato il crono di 1h00:53 nella mezza maratona, quinto italiano di sempre sui 21,097 ...