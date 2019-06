Arrestato Alex Fodde | il 28enne si è finto per anni un broker di successo | truffati

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Giovane, ricco e generoso., era dipinto come l’enfant prodige della finanza. Ventottogrande benefattore, titolare di un fondo svizzero da milioni di euro. Peccato che fosse tutta una truffa. Il giovane italo-svizzero è riuscito a spacciarsi per unfinanziario di, che prometteva ai risparmiatori grandi guadagni a “rischio zero” presentandosi come l’uomo che aveva un fondo investimenti da 850 milioni di euro. In circa treha ottenuto grazie alla truffa 3,5 milioni di euro. Un’avventura proficua e conclusa con l’arresto. La procura di La Spezia lo accusa di truffa aggravata, abusiva attività finanziaria e autoriciclaggio. Tutti i giornali che ci hanno creduto Ad essere ingannati dal giovane, però, sono stati anche numerosi giornali. Trefa, il Corriere della Sera lo dipingeva come “l’anti Rich kids, ...

