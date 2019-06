Antimafia | Morra e Tartaglia ricordano strage Ciaculli

Morra (M5s) a Fanpage.it : “Commissione Antimafia ha chiesto primo incontro a Salvini a dicembre” : Nicola Morra, senatore del Movimento 5 stelle e presidente della Commissione parlamentare antimafia, è stato ospite degli studi di Fanpage.it, affrontando varie questioni legate all'attività istituzionale e alla più stretta attualità politica, a cominciare dal caso Arata e la richiesta di audizione in Commissione del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Matteo Salvini - la bomba Arata sulla Lega : "In dote influenti contatti". E Morra lo convoca in Antimafia : L'arresto di Paolo e Francesco Arata, oltre che Armando Siri, tira in ballo direttamente la Lega. "Dalle attività di indagine si legge nell'ordinanza del Gip di Palermo sulle manette scattate ai due faccendieri padre e figlio indagati per corruzione insieme all'ex sottosegretario leghista - è emerso

"Arata - accordi corruttivi con Siri"Morra convoca Salvini all'Antimafia : L’arresto di Paolo Arata e del figlio colpisce al cuore il governo. "Ha portato in dote a Nicastri rapporti con la Lega". Intercettazione in auto: "Pronti 300 mila euro" Segui su affaritaliani.it

Arata - Di Maio : “Puzza di bruciato si sentiva da lontano”. Morra : “Urgente audizione di Salvini in Antimafia” : Luigi Di Maio dice che “la puzza di bruciato si sentiva da lontano”. Il sottosegretario Stefano Buffagni rivendica di aver avuto ragioni sul sottosegretario Armando Siri. Alessandro Di Battista, invece, mette nel mirino la Lega. L’arresto di Paolo Arata, l’ex deputato di Forza Italia poi diventato consulente della Lega per l’Energia, provoca soprattutto i commenti del Movimento 5 stelle. Proprio a causa di ...

Morra convoca Matteo Salvini in Antimafia : “Lo aspettiamo da dicembre - venga con urgenza” : Il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ha convocato con urgenza in audizione il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lamentando le mancate risposte da parte del titolare del Viminale agli inviti informali finora ricevuti. Morra chiede al vicepresidente del Consiglio di riferire anche in seguito "ai nuovi arresti in Sicilia", tra cui quello di Paolo Arata.Continua a leggere

Forza Italia contro Nicola Morra - l’Antimafia e le parole di Sciascia : 10 gennaio 1987: sul Corriere della Sera esce, a firma di Leonardo Sciascia, l’articolo I professionisti dell’Antimafia, destinato a suscitare scalpore. Con profetica lungimiranza lo scrittore di Racalmuto parla del rapporto tra popolarità politica e lotta alla mafia, dell’Antimafia adoperata con spregiudicatezza come strumento di carrierismo per accaparrarsi consenso pubblico, muove un’invettiva contro quei sindaci che partecipano ai cortei ...

Ponte Morandi - l’ombra della camorra sui lavori : interdizione Antimafia per una ditta : La Prefettura di Genova su indicazione della Direzione Investigativa antimafia ha notificato un'interdittiva antimafia alla Tecnodem Srl, società che si occupa di demolizioni di materiale ferroso e in cui opera Ferdinando Varlese, in passato protagonista di gravi reati e accusato di avere relazioni con clan della camorra.Continua a leggere

Ponte Morandi - gli agenti della Dia nel cantiere : interdittiva Antimafia all’azienda ritenuta legata alla Camorra : Gli agenti della Dia (direzione investigativa antimafia) hanno notificato un’interdittiva antimafia alla ditta Tecnodem che ha ottenuto commesse da 100mila euro in subappalto dalla Fratelli Omini. Nel video, il momento in cui gli uomini della Dia entrano nel cantiere. Mafie | Di Giovanna Trinchella e Andrea Tundo. Ponte Morandi, le mani della Camorra nella demolizione: interdittiva antimafia ...

Ponte Morandi - le mani della Camorra nella demolizione : interdittiva Antimafia a un’azienda coinvolta nei sub-appalti : C’è l’ombra della Camorra tra le ditte che stanno lavorando alla demolizione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto seppellendo 43 persone. Si tratta della Tecnodem S.r.l., ditta napoletana che si occupa di demolizione di materiale ferroso e ha ottenuto 100mila euro di commesse in sub-appalto dalla Fratelli Omini, una delle società scelte partecipati all’Associazione temporanea di imprese scelte dalla struttura ...

Processo Montante - Morra : 'Salvini va sentito dalla commissione Antimafia' : ... a mio parere, c'è troppo silenzio da parte della politica e dell'informazione generalista'. 'Inoltre - aggiunge - è un segnale di vicinanza all' eccellente lavoro che sta svolgendo la procura di ...