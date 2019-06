Anticipazioni Una Vita | Blanca cambia idea su Samuel e lo seduce

Bitter Sweet Anticipazioni : Nazli fa una brutta scoperta su Ferit : anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: puntate dall’1 al 5 luglio Nazli e Ferit rischieranno di allontanarsi nelle puntate della prossima settimana di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nei nuovi episodi della soap turca verrà alla luce che la macchina dei genitori di Bulut è stata manomessa per causare un incidente e Hakan farà di tutto per insabbiare le prove. Nelle puntate dall’1 al 5 luglio ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 1 e martedì 2 luglio 2019 : anticipazioni puntata 757 di Una VITA di lunedì 1 e martedì 2 luglio 2019 : Ursula conduce Blanca davanti alla tomba di sua figlia, e lì la giovane Dicenta crolla. Rientrate ad Acacias, la madre presenta a Blanca la devota Cristina Novoa, la donna a cui è apparsa la Vergine… Arturo accusa un malore ma fa in modo da nasconderlo a Silvia… Rosina intende licenziare Jacinto, ma poi cambierà idea quando Celia le farà i complimenti per il ...

Una Vita - Anticipazioni prossima settimana : Diego lascia Acacias 38 : Arrivano le nuove anticipazioni settimana li della nota soap opera spagnola Una Vita , scritta da Aurora Guerra, già autrice de Il Segreto. Le trame riportate qui di seguito fanno riferimento alle puntate che saranno trasmesse in Italia dall'1 al 6 luglio, tutti i pomeriggi su Canale 5 e sabato sera anche in prima serata su Rete 4. Le trame di questa settimana gireranno tutte sull'arrivo nella soap di un nuovo personaggio (Cristina Novoa), sulla ...

Anticipazioni Una Vita del 29 giugno su Rete 4 : Blanca vuole partire per la Svizzera : Oggi 29 giugno torna su Rete 4 il gradito appuntamento serale con Una Vita . La telenovela avrà inizio alle ore 21:30 circa e proseguirà fino alle ore 23:40 circa, occupando anche lo spazio un tempo dedicato a Il Segreto. Anche questa settimana Mediaset ha deciso di dedicare la prima serata alle sole vicende di Acacias 38, cancellando la telenovela ambientata a Puente Viejo. Non ci sarà traccia di entrambe, invece, nel pomeriggio di Canale 5, ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 29 giugno 2019 su Rete 4 : anticipazioni puntata 755 e 756 di Una VITA di sabato 29 giugno 2019 in prima serata su Rete 4: Diego propone a Blanca di andare in Svizzera da papà Jaime. Samuel viene a sapere tutto e ne parla subito a Ursula. Nel corso della presentazione del libro di Leonor, irrompe inaspettatamente Peña che si dimostra molto interessato. Agustina consiglia a Silvia di pensarci bene prima di decidere cosa fare con Arturo. Alla fine, la Reyes decide di ...

Una Vita Anticipazioni 28 giugno 2019 : Ursula vuol far impazzire Blanca : Ursula sta lentamente ottenendo ciò che vuol e. Farà impazzire sua figlia e alleverà Moisè come suo degno erede.

Anticipazioni Il Segreto - luglio : Alvaro Fernandez si avvicina alla Laguna per denaro : Le prossime puntate italiane de Il Segreto si concentreranno sull'epidemia di varicella a Puente Viejo con la conseguente creazione di un ospedale da campo per i malati. Elsa sarà in prima linea in questo complicato momento, avendo già contratto e superato la malattia quando era una bambina. Al suo fianco ci sarà il dottor Zabaleta e un altro medico, Alvaro Fernandez, destinato ad assumere un ruolo sempre più importante nel corso dei prossimi ...