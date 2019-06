Andrea e Natalia news | primo mese insieme con dichiarazione d’amore a sorpresa!

Uomini e Donne - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono detti "ti amo" : Nella giornata di ieri ha avuto luogo il primo Chi Summer Tour, la manifestazione itinerante che porta il giornale diretto da Alfonso Signorini e alcuni personaggi del mondo dello showbiz e del gossip in giro per l'Italia.Il primo appuntamento è stato dato in piazza Ciceruacchio in quel di Cesenatico, provincia di Forlì-Cesena. Ospiti della premiere nientemeno che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, il primo tronista di Uomini e Donne, la ...

Andrea Zelletta : "Io e Natalia Paragoni non andremo a Temptation Island Vip" : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno formato senza dubbio una delle coppie più amate dell'ultima stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Anche se il pubblico di affezionati alla trasmissione credono fortemente nel sentimento condiviso dai due giovani bellissimi, c'è sempre chi non riesce a convincersi della sincerità dei tronisti e dei corteggiatori ed esprime il proprio disappunto attraverso ...

Andrea Zelletta dure accuse : “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato” - la polemica : Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sempre più innamorati dopo la trasmissione Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati dopo Uomini e Donne, e a farlo capire è stato proprio lui su Instagram parlando con i fan durante una sessione di domande e risposte. Come sempre usa fare, Zelletta ha soddisfatto […] L'articolo Andrea Zelletta dure accuse: “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato”, la ...

Uomini e Donne News : Andrea Zelletta Supera la Crisi con Natalia! : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più uniti dopo la puntata della scelta a Uomini e Donne. Un episodio accaduto di recente lo dimostra. Ecco tutti i dettagli! Non è stato un periodo facile per Andrea Zelletta, l’ultimo tronista di Uomini e Donne. Ma per fortuna nella sua vita da qualche settimana è entrata Natalia, la corteggiatrice lombarda che alla fine di un lungo percorso ha deciso di prendere come sua scelta. Una presenza ...

Andrea Zelletta riprende Natalia Paragoni : “Bisogna andare piano” : Uomini e Donne gossip: Andrea Zelletta bacchetta Natalia Paragoni A distanza di quasi un mese dalla scelta a Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno superato già dei momenti difficili. L’ultimo il lutto che ha colpito l’ex tronista che è stato supportato dalla sua fidanzata. In queste ore Andrea Zelletta sembrerebbe essersi ripreso, pronto ad andare avanti. L’ex tronista ha mostrato l’allenamento ...

Andrea e Natalia - retroscena prima puntata : “Cosa ho pensato quando l’ho visto” : Andrea e Natalia news, la coppia continua a sorprendere: le nuove risposte ai fan Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne non si separano più e continuano a sorprendere i loro fan. La coppia sembra essere affiatata come poche altre, sembrano stare insieme da sempre seppure si conoscano da pochi mesi come tutte le altre. […] L'articolo Andrea e Natalia, retroscena prima puntata: “Cosa ho pensato quando l’ho visto” proviene da ...

Passione sotto le lenzuola! L'aiuto hot di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni : La neo-coppia di Uomini e Donne ha commesso una piccola gaffe nelle storie Instagram. Che ci fosse un amore sincero tra Andrea Zelletta e la sua scelta Natalia Paragoni era già evidente. I due da quando sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne non si sono mai separati. Si sono conosciuti meglio, hanno fatto le presentazioni in famiglia e creato una buona intesa anche sotto le lenzuola.-- In una storia Instagram ...

Uomini e Donne - Klaudia torna a parlare di Andrea e Natalia : nuove rivelazioni : Uomini e Donne, Klaudia Poznanska ha cambiato idea su Natalia Paragoni? Ecco cosa pensa oggi Ormai sono passati quasi venti giorni dal giorno della scelta di Andrea Zelletta a Uomini e Donne e Klaudia Poznanska sembra stia riuscendo a voltare pagina. Dalle sue ultime parole sull’ex tronista, però, traspare tutto l’affetto che ancora nutre nei […] L'articolo Uomini e Donne, Klaudia torna a parlare di Andrea e Natalia: nuove ...

U&D : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si fanno un tatuaggio insieme : La stagione 2018/2019 di Uomini e Donne è terminata e mentre il web impazza per capire chi saranno i tronisti nella prossima stagione e quali corteggiatori avremo già conosciuto nel piccolo schermo, le coppie uscite da questo programma si stanno dedicando ad una conoscenza più approfondita e, per la prima volta, trascorreranno l’estate insieme.Stiamo parl ando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Teresa Langella e Andrea Del Corso; Lorenzo ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni - tatuaggio di coppia dopo Uomini e donne : Quando l’amore è travolgente non ci si stampa solo sul cuore, ma ci si attacca anche alla pelle. È questo quel che hanno fatto letteralmente Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che a poche settimane dalla scelta a Uomini e donne continuano la loro storia serenamente, a differenza di quanto accaduto a un’altra tronista, Angela Nasti, che ha deciso di lasciare Alessio Campoli. Andrea e Natalia invece per ora non conoscono la parola ...

Uomini e Donne - Andrea e Natalia sempre più innamorati : tatuaggio di coppia - : Francesca Ajello sempre più complici ed uniti, Andrea e Natalia hanno deciso di concedersi un tatuaggio di coppia. Dopo la scelta, l'amore tra i due procede a gonfie vele Dopo la scelta ad Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più uniti ed innamorati: i due passano molto tempo insieme e non perdono occasione per dimostrarsi felici. Adesso, la coppia ha deciso di concedersi un nuovo tatuaggio di coppia, ...

