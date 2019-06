ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Hato unsp, in strada, cercando poi di scappare. Per questo un uomo di 46 anni, di origine marocchina e regolarmente residente in Italia, è statoa Montegranaro, in provincia di Fermo, nella Marche. Il, un brigadiere di 59 anni, si trova in ospedale in prognosi, ma non sembra in pericolo di vita. L’aggressore è accusato di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. Tutto è avvenuto sabato sera. I militari erano intervenuti perché il 46enne era ubriaco e stava dando fastidiopersone in un locale del centro. I carabinieri lo hanno identificato e stavano per andarsene quando lui ha attaccato il brigadiere, colpendolo alla schiena. La lama, entrata pochi centimetri tra le scapole, ha sfiorato il polmone provocando un versamento di sangue. Portato all’ospedale di Fermo, viene sottoposto a drenaggi ...

fattoquotidiano : Ancona, accoltella un carabiniere alle spalle: arrestato. “Prognosi riservata ma non è in pericolo di vita” - francesca59m : RT @fattoquotidiano: Ancona, accoltella un carabiniere alle spalle: arrestato. “Prognosi riservata ma non è in pericolo di vita” https://t.… - Noovyis : Un nuovo post (Ancona, accoltella un carabiniere alle spalle: arrestato. “Prognosi riservata ma non è in pericolo d… -