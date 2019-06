Altri 20 migranti sono sbarcati stamattina al porto di Lampedusa

Continuano gli sbarchi a Lampedusa - arrivati Altri 20 migranti : Mentre la politica continua a discutere sull’ennesimo caso Sea Watch e dello sbarco di ieri mattina operato dalla comandante Carola Rackete, altri migranti, senza clamore, Continuano ad arrivare al porto di Lampedusa.Anche stamattina venti persone originarie della Tunisia, proprio quel ‘porto sicuro’ nel quale secondo alcuni doveva dirigersi Rackete, sono sbarcate nei pressi di Cala Croce. Gli immigrati, trasportati ...

Sea Watch - Conte : “Tre o 4 paesi disponibili ad accogliere i migranti”. Altri due portati a terra per urgenza medica : “Non posso anticipare nulla ma posso dire che ci sono tre o quattro paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti della Sea Watch”. Giuseppe Conte, a margine del G20 di Osaka, spiega che la procedura di redistribuzione dei 40 migranti a bordo della Sea Watch è stata attivata. Al vertice il premier ha anche incontrato il suo omologo olandese, Mark Rutte. La nave della ong tedesca che batte bandiera olandese si trova in mare da ...

Sea Watch - Salvini : “Sbarcati Altri 800 migranti? Questa è battaglia di principio - con ong straniera che viola le leggi” : Sulla Sea Watch 3 “mi pongo l’obiettivo di una multa da 50mila euro , del fermo e del sequestro della nave, dell’arresto o dell’espulsione degli equipaggi e dell’allontanamento dall’Italia degli immigrati a bordo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano, commentando la vicenda della nave ferma davanti all’isola di Lampedusa, come a bordo 42 migranti. “Sono dei fuorilegge, la ...

Mentre si tengono in ostaggio 42 persone sono arrivati Altri 46 migranti : Ieri notte sono arrivati a Lampedusa dieci tunisini in un barchino, approdato direttamente al porto dell'isola. E a Porto Empedocle (Agrigento) questa mattina è sbarcato un gruppo di 36 migranti. Gli sbarchi 'fantasma' non si sono mai fermati, ma i riflettori continuano a essere puntati solo sulla nave dell'ong Sea Watch.Continua a leggere

Sea Watch in attesa - intanto a Lampedusa sbarcano Altri migranti. Già raccolti 67 mila euro per la ong : Dieci tunisini entrano in porto, altri 34 portati a terra da motovedette italiane. Più dei 42 della nave umanitaria. Ancora nessuna contestazione alla capitana Carola. Salvini: "Se arrestano l'equipaggio sono contento"

Sea Watch in attesa - intanto a Lampedusa sbarcano Altri migranti : Dieci tunisini entrano in porto, altri 34 portati a terra da motovedette italiane. Più dei 42 della nave umanitaria. Ancora nessuna contestazione alla capitana Carola. Salvini: "Se arrestano l'equipaggio sono contento"

Lampedusa - Sea Watch ancora bloccata - ma sull'isola sbarcano Altri 45 migranti : Nelle acque intorno a Lampedusa è andato in scena l'ennesimo paradosso, frutto della cattiva gestione dei flussi migratori e della volontà dei ministri italiani di imputarsi nella loro lotta contro le Ong senza trovare un altro modo per ridurre gli sbarchi. E così è capitato oggi che mentre la Sea Watch è ancora a largo della costa con 43 migranti a bordo, quelli soccorsi lo scorso 12 giugno, in 45 sono sbarcati senza problemi, arrivati con ...

Non si fermano gli sbarchi di migranti : 38 a Lampedusa - Altri 53 in Calabria : Venti uomini, 17 donne e una bambina arrivati nell'isola siciliana dalla Libia: i loro Paesi di origine sono Costa d'Avorio, Guinea e Tunisia. altri 53 in Calabria: sono pakistani salpati dalla Turchia

Migranti - 38 soccorsi su un barchino a Lampedusa. Altri 53 in Calabria : Migranti, 38 soccorsi su un barchino a Lampedusa. Altri 53 in Calabria In aumento gli “sbarchi fantasma” con piccole imbarcazioni difficili da individuare. Per il Viminale nessuna emergenza: “È tutto sotto controllo” Parole chiave: Migranti ...

Migranti : vescovo chiesa evangelica tedesca in visita a Palermo - 'evitare Altri morti' : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - Heinrich Bedford-Strohm, vescovo Presidente del Consiglio delle chiese evangeliche in Germania è oggi a Palermo, dove ha incontrato il Sindaco Leoluca Orlando e l'Arcivescovo Don Corrado Lorefice. Parteciperà più tardi alla preghiera inter-religiosa prevista alla Missio

Prima degli striscioni venne il video anti-Salvini : Mannoia - Bisio e Altri cantano coi migranti : Giù al Sud c’è chi si è mosso contro Salvini ben Prima della protesta degli striscioni scoppiata da qualche settimana. Parliamo della Basilicata, piccola regione dove la Lega ha incassato quasi il 20 per cento alle regionali di marzo, con tanto di piazze piene e selfie per il leader. Eppure sempre lì in Basilicata c’è chi è riuscito a mettere in piedi un’iniziativa per tentare di ...

Lampedusa - soccorsi Altri 70 migranti : 18.50 Settanta migranti sono stati recuperati a largo di Lampedusa da motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia di Finanza e starebbero per arrivare sull'isola. Lo dicono fonti a Lampedusa. Ancora non è chiaro come i migranti siano giunti a 11 miglia dall'isola, dove stamane sono già sbarcati 30 migranti dalla Mare Jonio. E non è chiaro neppure dove sia l'imbarcazione che li avrebbe trasportati. "Che fine ha fatto la barca?, dice il ...

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : «Una settantina di vittime». Altri 70 in arrivo a Lampedusa : Migranti, ancora un naufragio nel Mediterraneo: almeno 70 persone sono annegate, oggi, a causa dell'affondamento della loro imbarcazione in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di...