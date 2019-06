Addio a Mordillo | l' illustratore argentino che ha conquistato il mondo con il suo umorismo

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019)a GuillermoMenéndez, fumettista e cartoonist che con il suomuto e i suoi animali buffi hail, 86 anni, è morto la notte scorsa nella sua casa di Maiorca. Secondo il quotidiano El Paìs, ha accusato un’indisposizione mentre era a cena con i suoi familiari in un ristorante vicino Palmanova ed è morto poche ore dopo.Nato da una famiglia di emigrati spagnoli in Argentina, ha realizzato il suo primo disegno all’età di dodici anni ed è stato fra i cartoonist maggiormente pubblicati neldurante gli anni settanta. I suoi disegni - che appaiono su puzzle, diari e poster - sono caratterizzati da colori vivaci e da uno spiccatoche restituisce ai suoi buffi e pacifici personaggi, animali dagli occhi enormi, elefanti tondeggianti o giraffe dal lungo collo, che non si esprimono a ...

