Addio a Mordillo | fumettista universale dell’umorismo muto che parlava anche d’amore

(Di domenica 30 giugno 2019) Qualche ex adolescente si sarà ritrovato uno dei suoi personaggi dai grandi nasi e i suoi animali buffi sul suo diario di scuola. I meno giovani si saranno divertiti sicuramente con le sue strisce. Altri ancora avranno comprato uno dei biglietti di auguri, ironici eppure senza parole. Il mondo del fumetto dicea GuillermoMenéndez,e cartoonist argentino che con il suo umorismoha conquistato l’Europa e non solo.aveva 86 anni: si è sentito male, racconta El Paìs, mentre era a cena con i suoi parenti in un ristorante vicino a Palmanova, località dell’isola di Maiorca dove aveva una delle sue case. Dopo poche ore l’artista è morto. Nato da una famiglia di emigrati spagnoli in Argentina, ha realizzato il suo primo disegno all’età di dodici anni ed è stato fra i cartoonist maggiormente pubblicati nel mondo durante gli anni Settanta. ...

