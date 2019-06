Abatantuono | “Ho deciso che tifo Atalanta Il Milan vive per gli investimenti e non per i

ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) “Da quando non c’è più un presidente hoche. Non posso mica tifare una squadra in mano a una banca o un fondo. Non vado in banca con la bandiera”. Ha detto così Diego, in un’intervista al Quotidiano Nazionale ripresa dal Corriere dello Sport. L’attore hache non tiferà più per il, sua storica squadra del cuore. La decisione segue l’esclusione deldall’Europa League, checommenta così: “Io starei anche in B, il problema non è la caduta. Secondo lei il fondo Elliott soffre perché ilnon è nelle coppe?” L’attoreese ha spiegato la sua posizione parlando di come i tempi siano cambiati: “Quando c’erano le famiglie importanti, essendo ricche e con possibilità, regalavano alla città e ai loro operai una squadra da tifare. Ci perdevano anche dei ...

