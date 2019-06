25 anni di Emergency | Gino Strada | “Momento difficile Si criminalizza solidarietà ma

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) “Per spararsi addosso ci vogliono cinque secondi, ma per guarire le ferite spesso non bastano cinquant’”. A dirlo è, fondatore diin occasione della festa per i 25dell’organizzazione. Un lavoro che viene portato avanti dal 1994 costruendo ospedali aperti a chiunque in tutto il mondo . Il bilancio è di oltre dieci milioni di persone curate in questi primi venticinquedi attività. Così, per festeggiare l’versario,è tornata nel luogo in cui è nata, a Milano dove si sta svolgendo l’incontro nazionale #diguerraedipace. Tre giorni di dibattiti, concerti e spettacoli per celebrare e rinnovare l’impegno dell’associazione: “Oggi viviamo un momento, dove sila, ma sento che il vento sta tornado a sibilare, non dico a fischiare, sono ottimista” L'articolo 25di: “Momento ...

