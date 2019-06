12 ristoranti per mangiare bene a pochi minuti dalle stazioni

vanityfair

(Di domenica 30 giugno 2019) TorinoMilanoGenovaVeronaVeneziaBologna FirenzeRomaAnconaNapoliBariPalermodi posta alleferroviarie non è cambiato poi molto. I viaggiatori di un tempo sapevano benissimo quale sosta sarebbe stata maggiormente piacevole dal punto di vista culinario e quelli di oggi – se esperti – conoscono l’offerta gastronomica delle principali. Luoghi per, magari local, di certo con calma e un buon servizio. Ma noi non ci rivolgiamo ai viaggiatori più frequenti, bensì a quanti viaggiano poco in treno, magari solo per la vacanza, e non si accontentano di quanto trovano all’interno dei terminal, che di norma è quasi totalmente in mano alle catene di ristorazione. Non sono il male assoluto, sia chiaro: ci sono marchi affermati e in qualche caso c’è stato un progresso evidente (caso emblematico, quello di Bistrot Autogrill) ...

MangiareSG : Matino Stefano commenta Acqu' e Sale a Napoli - macro_cultura : L'azienda Biostock nasce con lo scopo preciso di fornire alimenti biologici e ingredienti di qualità in grandi form… - animanra : @Bohemian_322 Però per adesso te li servono nei ristoranti come cibo d'avanguardia. Così sembrano roba da ricchi. ???? -