Zuckerberg | Facebook ha bisogno di nuove regole |  ma è compito degli Stati fissare i

Facebook - il braccio destro di Zuckerberg annuncia nuovi investimenti in Italia : Sheryl Sandberg, direttrice operativa di Facebook, a Binario F (foto: Wired.it) La strada è stata tracciata dal fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, lo scorso 6 marzo. In una lunga nota il papà del social network più diffuso al mondo ha riconosciuto che i circa 2 miliardi di utenti preferiscono le chat, i piccoli gruppi, le storie a scadenza al news feed pubblico. Una tendenza privacy-centrica, per Zuckerberg, che l’azienda vuole ...

Facebook presenta la criptovaluta Libra - nel 2020 il lancio ufficiale sul mercato. Zuckerberg : usare denaro come condividere foto : Si chiamerà Libra la valuta digitale con cui Facebook si prepara a entrare nel mondo della finanza. Simile a Bitcoin, la moneta elettronica ideata dal colosso dei social si basa sulla tecnologia blockchain, ma è pensata per essere scambiata senza fluttuazioni dei prezzi: infatti sarà una stablecoin interamente coperta da un fondo di riserva costituito da diverse valute. "Con Libra, usare denaro sarà facile come condividere foto". Questo il ...

Le mani di Zuckerberg sulle criptovalute. In arrivo la moneta di Facebook : Facebook si prepara a entrare nel mondo delle criptovalute: domani il gigante tecnologico dovrebbe svelare i dettagli della sua criptovaluta, che potrebbe chiamarsi Libra o GlobalCoin. A differenza delle altre criptovalute, nate senza il sostegno delle autorità convenzionali, la moneta di Fb dovrebbe avere l’endorsement di oltre 12 corporation, da Uber a PayPal, da Visa a Mastercard, secondo quanto scrive il Guardian.Queste e altre ...

Facebook ancora nei guai. "Zuckerberg sapeva dei problemi di privacy" : Lo rivela il Wall Street Journal in base ad alcune mail a riprova che il ceo del social blu era a conoscenza delle pratiche ''controverse'' sul trattamento dei dati sensibili degli utenti

Anche Mark Zuckerberg vittima dei video bufala su Facebook : Il fondatore del social protagonista di un "deepfake". Era già accaduto alla Pelosi e lui non lo aveva rimosso. A fine maggio Mark Zuckerberg aveva spiegato che sulla piattaforma da lui fondata e diretta, Facebook, girava un video modificato in cui la speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi, sembrava confusa, e addirittura ubriaca, durante un intervento pubblico. Nonostante fosse un fake, Zuckerberg ha spiegato che il filmato ...

Wall Street Journal : "Mail provano che Zuckerberg sapeva dei problemi sulla privacy di Facebook" : Mark Zuckerberg sapeva dei problemi alla privacy di Facebook, delle pratiche dubbie adottate. Le rivelazioni del Wall Street Journal sono una doccia fredda per il social media, intento a cercare di stringere rapidamente un patteggiamento con la Federal Trade Commission, che da oltre un anno indaga su Facebook.A far trapelare la possibilità che Zuckerberg fosse al corrente delle problematiche pratiche sulla privacy della società ...

Facebook - attacco alla leadership di Zuckerberg ma il fortino è inespugnabile. Ecco perché : Il potere nelle mani del Ceo - che pur detenendo il 13% delle azioni, ha il 58% di diritti sul voto, blindando ogni decisione – sta diventando un argomento spinoso, anno dopo anno. I casi Cambridge Analytica e Russiagate hanno minato una stabilità apparente che andava avanti da tempo...

Facebook - Zuckerberg “a rischio” Brad Smith è pronto a sostituirlo : Mark Zuckerberg pronto a lasciare la guida di Facebook a un top manager con più esperienza nel settore della sicurezza. A diffondere l'indiscrezione è stato Alex Stamos, ex security chief dell’azienda di Menlo Park. Gli scandali del Russiagate e di Cambridge Analytica... Segui su affaritaliani.it

Facebook - Zuckerberg ricevuto da Macron : 0.00 Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto all'Eliseo il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, per discutere le proposte contro i contenuti che incitano all'odio nei social network. Zuckerberg si è detto "incoraggiato" e "ottimista sulla legislazione" che Parigi intende varare. I funzionari francesi hanno preparato un rapporto che propone la creazione di un'unità amministrativa indipendente in ogni ...

Secondo Chris Hughes - cofondatore di Facebook - Zuckerberg va fermato : Chris Hughes e Mark Zuckerberg nel 2005 (foto: John Green/Digital First Media Group/San Mateo County Times via Getty Images) Chris Hughes, cofondatore di Facebook ed ex compagno di stanza di Mark Zuckerberg ad Harvard, ha scritto in un lungo editoriale sul New York Times che la società Facebook Inc – che comprende anche Instagram e WhatsApp – dovrebbe essere scorporata (“it’s time to break up Facebook”, scrive l’informatico e ...

Il co-fondatore di Facebook : "Fermate Zuckerberg - ha troppo potere" : ... Chris Hughes, che in un lungo articolo scritto per il New York Times , prende le distanze dal suo amico, Mark Zuckerberg, con il quale ha condiviso la fondazione del social più famoso al mondo. ...

Facebook - il co-fondatore all'attacco : 'Zuckerberg ha troppo potere - la società va spacchettata' - : ... come accennato, Luxottica che potrebbero per questi device ricalcare il modello di business adottato da alcuni brand moda del mondo degli orologi come Emporio Armani che si sono lanciati nel mondo ...

Facebook. Future is private : l’impegno di Mark Zuckerberg : “Future is private”. Così Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha annunciato agli sviluppatori del social network il suo impegno. A