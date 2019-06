WTA Eastbourne – Karolina Pliskova bissa il successo del 2017 | asfaltata in finale la

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Karolina Pliskova è un rullo compressore - domina anche Angelique Kerber e vince il suo 14° torneo : 19 game persi, nessun set concesso: questo è il bilancio del WTA di Eastbourne per Karolina Pliskova, trionfatrice assoluta dell’edizione numero 45, al femminile, del classico torneo che precede Wimbledon. L’ultima vittima è Angelique Kerber: la tedesca perde la finale per 6-1 6-4. Per la ceca si tratta del quattordicesimo torneo vinto in carriera, oltre che del terzo su erba e del secondo a Eastbourne, dove aveva già avuto modo di ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Kerber elimina Halep - che semifinale Bertens-Pliskova! : Grandi sfide nel quarti di finale del torneo WTA Premier di Eastbourne: sull’erba inglese la tedesca Angelique Kerber, numero 4, elimina la sesta testa di serie, la romena Simona Halep, con lo score di 6-4 6-3 e domani in semifinale affronterà la tunisina Ons Jabeur, che supera in rimonta in tre partite la transalpina Alize Cornet con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Di grande fascino la semifinale della parte bassa del tabellone: la ceca ...

WTA Eastbourne – Pliskova chiude il cerchio delle semifinaliste : Alexandrova ko in due set : Pliskova ultima semifinalista del torneo WTA di Eastbourne: Alexandrova ko in due set Vittoria in scioltezza per Karolina Pliskova ai quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne. La tennista ceca ha trionfato in due set, in appena 54 minuti di gioco contro la russa Alexandrova. La numero 3 del Ranking WTA, grazie al successo col punteggio di 2-6, 0-6, vola dunque in semifinale, dove sfiderà Bertens.L'articolo WTA Eastbourne – ...

WTA Eastbourne – Kiki Bertens vince il big match dei quarti di finale : Sabalenka ko al terzo set : Kiki Bertens trionfa nei quarti di finale del WTA di Eastbourne: la tennista olandese supera Aryna Sabalenka al terzo set Dopo 2 ore e 6 minuti distribuite su 3 set, Kiki Bertens stacca il pass per la semifinale del WTA di Eastbourne. La tennista olandese, numero 4 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Aryna Sabalenka, numero 10 WTA, con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 4-6.L'articolo WTA Eastbourne – Kiki Bertens vince il big ...

WTA Eastbourne – Niente da fare per Caroline Wozniacki - la Sabalenka vince in rimonta e vola ai quarti : La tennista bielorussa si impone in tre set e stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Eastbourne, dove affronterà Kiki Bertens Aryna Sabalenka stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne, la tennista bielorussa si impone in tre set su Caroline Wozniacki con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Un match davvero bellissimo, iniziato alla grande dalla danese, prima di ...

WTA Eastbourne – Kiki Bertens vola ai quarti : nessun problema contro Anna-Lena Friedsam : Kiki Bertens accede ai quarti di finale del WTA di Eastbourne: la tennista olandese si sbarazza in due set della tedesca Anna-Lena Friedsam Servono 1 ora e 25 minuti a Kiki Bertens per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del WTA di Eastbourne. La tennista olandese, 4° forza del ranking mondiale femminile e 3ª testa di serie del torneo britannico, supera in 2 set la tedesca Anna-Lena Friedsman con il punteggio di 3-6 / ...

WTA Eastbourne – Halep rischia ma vola ai quarti - Ostapenko si ritira : Simona Halep vola ai quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne, Ostapenko costretta al ritiro nel match contro Alexandrova Ottimo successo di Simona Halep questo pomeriggio nella sfida contro Hercog agli ottavi di finale del torneo WTA di Eastbourne: la numero 7 del ranking femminile ha trionfato dopo un’ora e 50 minuti di gioco, al terzo set. Nella seconda frazione di gioco Halep si è fatta rimontare, ma nell’ultimo set è ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Halep e Kerber agli ottavi - Ostapenko elimina Stephens : Giornata intensa al torneo WTA di Eastbourne. Sono scese in campo numerose teste di serie e tra queste anche Simona Halep, che si è qualificata facilmente per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto la rappresentante di Taipei Cinese, Su-Wei Hsieh con il punteggio di 6-2 6-0 dopo soli cinquantacinque minuti di gioco. Ottima vittoria anche per la tedesca Angelique Kerber, che ha superato con un doppio 6-4 l’australiana Samantha Stosur. Tra ...

WTA Eastbourne – Wozniacki vola agli ottavi : Petkovic ko in due set : Wozniacki trionfa in scioltezza al secondo turno del torneo WTA di Eastbourne: la danese manda al tappeto Petkovic in due set Il matrimonio ha fatto bene a Caroline Wozniacki: la tennista danese ha trionfato oggi pomeriggio al secondo turno del torneo WTA di Eastbourne. Un successo in scioltezza per la numero 14 del ranking mondiale femminile, che ha battuto in due set la sua avversaria Petkovic, dopo un’ora e 29 minuti di gioco con ...