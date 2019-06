Wimbledon – Coric annuncia il forfait | cambia l’avversario di Berrettini all’esordio

sportfair

(Di sabato 29 giugno 2019)menti nel tabellone diil, nuovo avversario perall’esordio Manca sempre meno al terzo Slam della stagione di tennis. Lunedì 1 luglio inizierà ufficialmente, con i primi turni sui campi in erma dell’All England Lawn Tennis Club. Occhi puntati sui tennisti italiani che cercheranno di far bene in Inghilterra. Alla vigilia dell’esordio ecco arrivare una novità riguardante proprio un azzurro:l’avversario dial primo turno. Bornaha infattito poco fa il suo: “sono dispiaciuto di doverre che devo saltare Wimmbledon quest’anno. Una lesione piccola con un cattivo tempismo mi terrà fuori per 7-10 giorni. Non vedevo l’ora di giocare a Londra, ma ora devo concentrarmi sulla mia ripresa e spero di arrivare a Londra alla fine ...

