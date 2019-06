' We are everywhere' | i moti di Stonewall che diedero inizio al Gay Pride nel 1969

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) È una sera di fine giugno del, diverse persone affollano un bar e sembra proprio che si stiano divertendo. La condensa della birra nelle loro mani inizia a gocciolare, bagnando le loro le dita e i vestiti. Fa molto caldo, nonostante sia ancora fine giugno. La musica è talmente forte che bisogna urlare per farsi capire dal gruppo di amici, radunato intorno al bancone. Un trambusto copre all’improvviso la musica, e il chiacchiericcio degli astanti. Un gruppo di poliziotti irrompe nel locale, iniziando a perquisire, percuotere e arrestare tutti. Senza un mandato, senza un apparentevo....

mc_mcampo12 : RT @catlatorre: “We are everywhere” “Noi siamo ovunque”. Così gridarono per le strade del Village trans, travestite, gay, lesbiche che, d… - Seraenaebasta : RT @catlatorre: “We are everywhere” “Noi siamo ovunque”. Così gridarono per le strade del Village trans, travestite, gay, lesbiche che, d… - tiz_zi : RT @catlatorre: “We are everywhere” “Noi siamo ovunque”. Così gridarono per le strade del Village trans, travestite, gay, lesbiche che, d… -