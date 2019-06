Volley | Nations League 2019 | Italia-Canada 1-3 | gli azzurri subiscono la rimonta dei

LIVE Italia-Canada 1-3 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Canadesi vittoriosi in quattro set : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 0.03: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani per Italia-Francia 0.01: Un pizzico di rammarico per l’Italia per quello che gli azzurri che hanno mostrato nel primo set, il LIVEllo della battuta e del muro ma non era facile tenere quel ritmo. Ora si deve sperare in una sconfitta della Polonia ma battere Francia e Brasile sarà molto difficile 0.00: Non si poteva ...

LIVE Italia-Canada 1-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. I canadesi resistono alla rimonta azzurra nel terzo set : 22-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 8-6 Primo tempo di Russo 7-6 Invasione di Russo 7-5 errore Canada al servizio 6-5 Invasione azzurra 6-4 Vincete il pallonetto in primo tempo di Russo. Serve tutto a riprendere coraggio 5-4 Primo tempo di Russo 4-4 La parallela vincente di Sclater da seconda linea. Il muro azzurro non è più efficace 4-3 Out il servizio di Sclater 3-3 Ancora Sclater vincente da zona 2 3-2 Vincente Russo in primo ...

LIVE Italia-Canada 1-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Gli azzurri si bloccano a metà del secondo set : 20-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 20-25 Il primo tempo vincente di Vandoorn chiude un secondo set a due volti per gli azzurri, che hanno spento la luce da metà in poi 20-24 Vincente Antonov sulle mani alte del muro da zona 4 19-24 Il primo tempo di Polo sulle mani del muro 18-24 La diagonale stretta di Maar 18-23 La free ball di Polo dopo il servizio di Pinali 17.23 Vincente il diagonale di Pianli da zona 2 16-23 Ancora ace di ...

LIVE Italia-Canada 1-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Antonov trascina gli azzurri nel primo set : 25-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE 25-15 Out l’attacco di Hoag. Che bella Italia in questo primo set! 24-15 Diagonale micifdiale di Antonov da zona 2 contro il muro piazzato 23-15 Out il servizio di Sbertoli 23-14 Out il servizio del Canada 22-14 Muro di Vigrass su Antonov 22-13 La parallela di Derocco da zona 4 con il muro a uno 22-12 In rete il primo tempo di Vigrass 21-12 Invasione del nuovo entrato Darocco 20-12 ...

LIVE Italia-Canada Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri obbligati a vincere per continuare a sperare : CLICCA QUI PER AGGIORNATA LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Canada – La presentazione della tre giorni brasiliana – Il programma di Italia-Canada Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, tredicesimo impegno per gli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile! La formazione allenata da Chicco Blengini si gioca tutto in chiave qualificazione alle Final Six dopo la doppia sconfitta subita tra le ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Canada - gli azzurri devono vincere per inseguire la Final Six : Questa sera (ore 22.00) l’Italia affronterà il Canada nel match che apre l’ultima tappa della Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri scenderanno in campo a Brasilia per sfidare la compagine nordamericana in un incontro fondamentale per la qualificazione alle Final Six. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono obbligati a vincere per continuare a inseguire l’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo ...

Volleyball Nations League - domani scatta l’ultimo round : esordio contro il Canada per l’Italia : La Nazionale italiana maschile domani sfida il Canada nel match d’esordio del quinto round della Volleyball Nations League Prende il via domani l’ultimo round della Volleyball Nations League. La quinta settimana sarà cruciale per stabilire le prime cinque posizioni in classifica generale e, quindi, quali squadre accederanno alla Final Six che si terrà a Chicago dal 10 al 14 luglio. Al termine dei primi quattro weekend di gare gli ...

Volley - Nations League 2019 : Italia in Brasile a caccia della Final Six - weekend da brividi con tre big match : Ultimo weekend per il turno preliminare della Nations League 2019 di Volley maschile, l’Italia vola a Brasilia per affrontare tre partite cruciali nella corsa verso la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale occupa il quinto posto in classifica con 8 successi (25 punti), ormai i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno lanciato la sfida alla Polonia (8 vittorie, 21 punti), alla Russia (9, 26) e ...

Volley - Nations League 2019 : le partite dell’Italia contro Canada - Francia e Brasile. Programma - orari e tv : L’Italia scenderà in campo a Brasilia (Brasile) nel weekend del 28-30 giugno per disputare l’ultima tappa della Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri occupano attualmente il quinto posto in classifica generale e sono ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale ma serviranno necessariamente delle vittorie in questo fine settimana perché la Polonia che insegue dovrebbe avere ...

Volleyball Nations League - l’Italia pronta per la Final Six di Nanchino : ecco le azzurre convocate dal ct Mazzanti : E’ stata diramata la lista delle quattordici atlete convocate dal ct Mazzanti per la Final Six di Volleyball Nations League in programma a Nanchino Il commissario tecnico Davide Mazzanti ha scelto le quattordici azzurre che prenderanno parte alla Final Six della Volleyball Nations League 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Rispetto all’ultima tappa di Ankara, due sono le novità nell’Italia: il rientro di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la Final Six. Torna Paola Egonu - presente Folie : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la Final Six della Nations League 2019 che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre sono state inserite nella Pool A insieme a Cina e Turchia, le prime due classificate accederanno alle semiFinali dove incroceranno le migliori due compagini provenienti dall’altro raggruppamento (USA, Brasile, Polonia). Le vicecampionesse ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa in Brasile. Assenti Giannelli e Piano : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League che andrà in scena nel weekend del 28-30 giugno a Brasilia. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Canada, Francia e Brasile: tre partite fondamentali per la qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo internazionale, la nostra Nazionale occupa attualmente il quinto posto in classifica generale ...

Volleyball Nations League - la Nazionale maschile in partenza per il Brasile : ufficializzata la lista dei convocati : Il ct Blengini ha convocato quattordici azzurri per il quinto round della Volleyball Nations League in programma in Brasile Oggi pomeriggio alle 18.30 i 14 atleti della Nazionale Seniores maschile convocati per il 5 round della Volleyball Nations League partiranno per raggiungere Brasilia, dove incontreranno Francia, Canada e Brasile. Questi gli azzurri convocati dal CT Gianlorenzo Blengini: Luca Spirito, Riccardo Sbertoli, Giulio Pinali, ...

Volley - Nations League 2019 : Italia - la Final Six è appesa a un filo. Ultimo weekend decisivo - tutti gli scenari : L’Italia è in piena corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile ma la situazione si è complicata terribilmente dopo le sconfitte contro Argentina e Polonia. Il fine settimana dell’Allianz Cloud di Milano, iniziato benissimo col 3-0 rifilato alla Serbia, non si è sviluppato poi nel migliore modo possibile e così gli azzurri sono rimasti fermi a quota 8 vittorie (25 punti) al quinto posto in ...