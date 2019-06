Volley | Nations League 2019 | Brasilia Gli azzurri appesi ad un filo per la Final Six

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) Battere stasera la Francia e regalarsi una giornata in più di sogni. L’Italia non ha alternative: serve solo una vittoria, possibilmente con il massimo scarto, per dare aglila piccola, ultima speranza di volare a Chicago per laSix della, la cui fase eliminatoria sta per volgere alla conclusione. La strada, per la squadra di Blengini, è tutta in salita, dopo la sconfitta di ieri contro il Canada. Un’Italia da stropicciarsi gli occhi per un set e mezzo e poi il crollo, forse inevitabile visti i valori in campo. Già, perchè da una parte si spera e dall’altra ci si rende conto che questa è un’Italia giovanissima, composta da giocatori che non sempre hanno trovato spazio nei loro club e che però, anche senza la conquista dellaSix di Chicago, sta facendo capire giorno dopo giorno che ci può essere un futuro, forse anche radioso, ...

