VIDEO Valtteri Bottas F1 | GP Austria 2019 | “La pole position non era alla nostra portata”

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Austria 2019 : "Sto bene - perso il posteriore in curva 5? : Incidente anche per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas nelle prove libere del GP d'Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: "Sto bene, ma ho perso il posteriore all'ingresso di curva 5, era una cosa inattesa, ho fatto una correzione ma è stato troppo tardi". LA VIDEO INTERVISTA A Valtteri Bottas

VIDEO F1 - GP Francia 2019 : Charles Leclerc tenta l’attacco su Valtteri Bottas nel corso dell’ultimo giro : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno non sarà certo ricordato come uno dei più spettacolari di sempre, anzi. Sul circuito di Le Castellet i sorpassi sono stati pochissimi e le emozioni anche meno. Chi, fino alla fine, ha provato il tutto per tutto, è stato Charles Leclerc che ha tentato l’attacco disperato a Valtteri Bottas in crisi di gomme. Al ferrarista sarebbe servito un giro in più ma, per sua sfortuna, la bandiera a scacchi ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Francia 2019 : “Hamilton mostruoso - ho faticato col vento” : Valtteri Bottas non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese scatterà dalla seconda posizione ma cercherà di sfidare Hamilton e ha raccontato la sua sessione: “Hamilton ha fatto un giro perfetto alla fine ma siamo stati vicini per tutto il weekend. C’è stato il vento che è cambiato e non l’ho interpretato bene, devo lavorare meglio sotto questo ...

VIDEO Valtteri Bottas - che traversone in Q3 - GP Canada 2019 : fortunato il finlandese nelle qualifiche a Montreal : Ha concluso solo in sesta posizione Valtteri Bottas, a bordo della sua Mercedes, le qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019. Il finlandese delle Frecce d’Argento si è reso protagonista di un traversone nel corso delle Q3 che per poco non ha causato un grave danno alla W10. fortunato il finnico, comunque influenzato nel suo ultimo tentativo, dopo quanto avvenuto in precedenza. Di seguito le immagini dell’episodio ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere. LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLE FP2 DEL GP DEL ...

Formula 1 - esilarante Valtteri Bottas in conferenza stampa : “posso farvi io una domanda?” [VIDEO] : Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas è un finlandese molto appassionato di hockey e ieri giocava la sua Nazionale… Valtteri Bottas show durante la conferenza stampa dei piloti Mercedes con al suo fianco il compagno Lewis Hamilton. Il pilota ha chiesto di poter fare una domanda ai giornalisti, presentandosi prima in modo ironico. Da buon finlandese è un amante degli sport invernali, dunque una volta presa la parola ha domandato: ...

VIDEO Valtteri Bottas : “Ho avuto un problema con la frizione - peccato per la partenza. Felice per la quinta doppietta” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha concluso la gara alle spalle di Lewis Hamilton e ha perso il primato in classifica generale ora occupato dal compagno di squadra. Il pilota della Mercedes ha analizzato la sua prova al termine della gara andata in scena a Barcellona: “Alla prima curva eravamo vicini io, Vettel, Hamilton. C’è stato un comportamento un ...