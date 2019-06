VIDEO Marc Marquez MotoGP | GP Olanda 2019 | “Vicino ai primi | va bene così”

È successo in TV – 28 giugno 1990 : Marco Columbro a Bellezze al Bagno (VIDEO) : Nell'estate 1990 la sigla della seconda edizione di "Bellezze al Bagno" in onda su canale5 è cantata da Marco Columbro: "E allora ditelo".#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/Sihm1J2pqN— lallero (@see_lallero) June 16, 2019 E' il 28 giugno 1990, l'estate italiana non è fatta solo di mondiali ma anche di giochi e divertimento. Così a Bellezze al Bagno dopo una prima edizione condotta da Milly Carlucci (in una delle ...

Amici - Marco Carta gioca con la figlia di Susy Fuccillo (VIDEO) : Marco Carta in versione zio premuroso. È quello che emerge dal video che il cantante ha pubblicato su Instagram poche ore fa. Nelle immagini il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2008 e del Festival di Sanremo 2009 è intento a giocare con una bambina. Si tratta di Cristiana, la figlia di un'altra ex allieva del talent show, ossia la ballerina Susy Fuccillo. Visualizza questo post su Instagram Ho aspettato tanto questo ...

La Zanzara - Mario Giordano contro David Parenzo : "Schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a". E lui se ne va (VIDEO) : Violento scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce la trasmissione radiofonica di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento telefonico. Tutto nasce da una discussione sul caso Sea Watch 3, ben presto trascesa in accuse e offese reciproche.Se per il conduttore di Rete 4 e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset la nave dovrebbe essere bombardata e affondata e la ...

Scontro a La Zanzara - Mario Giordano dà dello «schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a» a David Parenzo. Lui se ne va : «Ti querelo perché sei uno stron*o» – VIDEO : David Parenzo - La Zanzara Duro Scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce il programma radiofonico di Radio 24 insieme a Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento. Tema della diatriba: la Sea Watch 3, la nave con 42 migranti bloccata in mare ormai da giorni a poca distanza da Lampedusa. I due non se le mandano a dire, con accuse anche personali e minacce di querela. Giordano non usa mezzi termini nel ...

Seat Music Awards 2019 Again/ VIDEO - premi e cantanti : Marco Mengoni il più atteso : Seat Music Awards 2019 Again: cantanti e premi. Stasera torna su Rai1, il terzo appuntamento conclusivo dell'evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

VIDEO-Marca : “Fabian Ruiz l’artista. Ancelotti ha plasmato un giocatore che è uno spettacolo” : “L’artista”. Definisce così Fabian Ruiz il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Fabian è stato protagonista della partita di ieri della Spagna Under 21, vinta 5-0 contro la Polonia: ha segnato un gran bel gol (il terzo) e preso due traverse. Scrive di lui Marca: “Che giocatore di Fabian! Ancelotti ha plasmato un calciatore che è uno spettacolo. Fa tutto bene. E’ tornato dopo giorni difficili e lo ha fatto dalla porta ...

Diretta/ Danimarca Austria Under 21 - risultato 1-0 - streaming VIDEO Rai : Intervallo : Diretta Danimarca Austria Under 21 streaming video Rai: cronaca live della partita di Udine, che è valida per il gruppo B agli Europei Under 21 2019.

Gianmarco Pozzecco/ VIDEO - sfogo dopo Venezia Sassari : 'Mondo di me*da - fanc*lo!' : Venezia Dinamo Sassari, lo sfogo di Gianmarco Pozzecco diventa virale: il Video delle sue dichiarazioni dopo gara 5 e le ultime notizie.

Flirt tra Gianmarco Onestini ed Erica - Luca commenta : 'Birichini' (VIDEO) : In queste ore non si sta facendo altro che parlare del Flirt nato tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte una volta usciti dalla casa del Grande Fratello 16. I due protagonisti, nel corso di questa esperienza all'interno del reality show non avevano assolutamente dato segni d'interesse, eppure, una volta usciti, pare che le cose stiano andando in modo completamente diverso. Sul profilo Instagram di Gianmarco, ad esempio, è spuntato un video nel ...

Marco Ferradini - nuovo singolo Le parole/ VIDEO 'duetto con mia figlia Charlotte : Marco Ferradini torna con il nuovo singolo 'Le parole' in cui duetta con la figlia Charlotte per raccontare ciò che le parole non possono dire.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2019/ Streaming VIDEO tv 6tappa : De Marchi all'attacco! : DIRETTA GIRO del DELFINATO 2019 Streaming video tv: orario, percorso, vincitore della 6tappa Saint Vulbas-Saint Michel de Maurienne, oggi 14 giugno,.