VIDEO Jorge Lorenzo | “Back Stronger” | Tornerai più forte | il messaggio della Honda al suo

VIDEO Come sta Jorge Lorenzo? Dovrà tenere un busto per 3-4 settimane - frattura alla sesta vertebra e micro-frattura all’ottava : Jorge Lorenzo Dovrà tenere un busto per tre-quattro settimane dopo la brutta caduta occorsa ieri durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP in corso di svolgimento ad Assen. Lo spagnolo si è infatti procurato una frattura della sesta vertebra ma la TAC effettuata in ospedale ha evidenziato anche una microfrattura dell’ottava vertebra. Il centauro della Honda non si è recato a Barcellona Come si era ...

MotoGp – Jorge Lorenzo salta Assen e non solo : il VIDEO della terribile caduta che ha messo il maiorchino fuori gioco : Jorge Lorenzo fuori gioco ad Assen: le immagini della terribile caduta del maiorchino della Honda L’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Jorge Lorenzo è dei peggiori: nessuno avrebbe mai desiderato che il maiorchino fosse costretto a saltare la gara di Assen, e forse non solo questa, a causa delle conseguenze riportate dopo la caduta di oggi nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Gli esami a cui è stato sottoposto il pilota ...

JORGE LORENZO - VIDEO CADUTA GP ASSEN/ Motogp - lo spagnolo non sarà in gara domenica : JORGE LORENZO, il VIDEO della CADUTA durante le prove libere del Gp di ASSEN, campionato di Motogp 2019: pilota portato in ospedale

VIDEO Caduta Jorge Lorenzo - bruttissimo highside nelle prove libere del GP d’Olanda. Trauma dorso-lombare e ospedale : Jorge Lorenzo si è reso protagonista di una bruttissima Caduta durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda è incappato in un pauroso highside che gli ha provocato un Trauma dorso-lombare, per accertamenti lo spagnolo è stato portato all’ospedale di Assen dove verrà sottoposto a una TAC e a una risonanza magnetica in modo da poter escludere ulteriori problemi fisici. Si attendono ...

VIDEO Marquez attacca Lorenzo : “Per chiedere delle cose deve stare davanti!”. Jorge : “Non volevo fare polemica” : Confronto verbale tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo al termine del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti della Honda si sono resi protagonisti di una gara completamente diversa: Marquez ha concluso in seconda posizione alle spalle di Danilo Petrucci e si è confermato in testa alla classifica generale con dodici punti di vantaggio su Andrea Doviziosi, Lorenzo ha terminato nelle retrovie e conferma tutte le sue ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Italia 2019 : “La Honda è complicata - solo Marquez riesce a guidarla” : Ennesima giornata deludente per Jorge Lorenzo che non è riuscito a brillare durante le qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Domani lo spagnolo scatterà dalle retrovie e conferma il suo periodo di difficoltà con la Honda, una criticità che lui stesso ha evidenziato: “Penso che con questa moto si può vincere come dimostra Marquez ma il problema è che riesce a farlo solo lui, è un fenomeno, è molto fisico, rischia ...

MotoGp – La sella di Jorge Lorenzo si fa… bollente al Mugello : il maiorchino porta a spasso la sexy Taylor Mega [FOTO e VIDEO] : Taylor Mega al fianco di Jorge Lorenzo al Gp d’Italia: la sexy influencer fa il tifo per il maiorchino della Honda al Mugello Al Mugello sono finalmente iniziate le qualifiche del Gp d’Italia: i piloti sono in pista per la Q1, a caccia dei due soli pass per disponibili per la seconda fase delle qualifiche. Tra i campioni attualmente in pista c’è anche Jorge Lorenzo, sempre in difficoltà finora al Mugello. Il maiorchino ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Italia 2019 : “La mia posizione non è la 20esima - provati dei settaggi” : Giornata deludente per Jorge Lorenzo che ha faticato nelle prove libere del GP d’Italia 2019, soltanto ventesimo posto per l’alfiere della Honda che ha poi dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo provando qualche settaggio della moto, alla fine del turno abbiamo trovato un bilanciamento buono ma abbiamo aspettato domani per fare un time attack e avremo due pneumatici a differenza degli altri. La mia reale posizione non è ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Francia : “Miglior risultato dell’anno - sto trovando il feeling con Honda” : Jorge Lorenzo sta risalendo pian piano la china e si è messo in luce durante le qualifiche del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo domani scatterà dalla terza fila e sembra essere molto soddisfatto visto che questo è il suo miglior piazzamento in griglia da quando è in Honda: “Nella Q2 ho scelto inizialmente la gomma morbida dietro ma era lo pneumatico sbagliato perché la pista non teneva il grip. Sono in terza ...

MotoGp – Jorge Lorenzo si improvvisa pittore sotto la Tour Eiffel : l’opera d’arte del pilota Honda [VIDEO] : Jorge Lorenzo ed il disegno sotto la Tour Eiffel: il maiorchino della Honda si improvvisa pittore alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per il Gp di Francia, quinto appuntamento della stagione 2019: tanti piloti sono già in terra francese, per gli eventi pre-gara. Tra questi c’è Jorge Lorenzo, che oggi è stato protagonista ai piedi della Tour Eiffel per degli scatti e tanto divertimento. Il maiorchino della Honda si è ...

VIDEO Jorge Lorenzo - la caduta nelle qualifiche del GP di Spagna 2019 : Si sono appena concluse le qualifiche per quanto concerne il GP di Spagna valido per il Motomondiale 2019 sulla pista di Jerez de la Frontera. Nella classe regina, la MotoGP, nel corso della Q2 spettacolare scivolata di Jorge Lorenzo, per fortuna senza conseguenze per il pilota. LA caduta DI Jorge Lorenzo nelle qualifiche DEL GP DI Spagna roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

MotoGP - Jorge Lorenzo compie 32 anni al GP di Spagna : gli auguri di Dorna in un VIDEO : La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

VIDEO Jorge Lorenzo - che gaffe! Entra al box della Ducati : “Capita - è l’abitudine…” : Una clamorosa gaffe quella di Jorge Lorenzo oggi al rientro ai box durante le prove libere per quanto riguarda il GP di Spagna 2019. Una svista per il beniamino di casa della Honda: l’alfiere della casa giapponese si è fermato al box della Ducati, la sua ex squadra. Il suo commento: “È l’abitudine, dopo due anni lì… Ho sbagliato, più avanti non accadrà più”. VIDEO Jorge Lorenzo SI FERMA AL BOX della ...

VIDEO Jorge Lorenzo - dagli esordi a oggi : dal GP Spagna 2002 a Jeres 2019 - com’è cresciuto “Por fuera” : Dal GP Spagna 2002 al GP Spagna 2019, sono passati 17 anni: in mezzo vittorie, sconfitte, delusioni, momenti belli, grandi apoteosi nel Mondiale MotoGP. Jorge Lorenzo dalla gara di casa di inizio millennio al lungo weekend di Jerez incominciato proprio oggi, il suo primo con la Honda dopo essere passato in Yamaha e in Ducati. Di seguito il VIDEO della crescita di Jorge Lorenzo e della sua storia. VIDEO Jorge Lorenzo: dagli esordi AL GP ...