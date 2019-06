VIDEO F1 | ala posteriore ballerina sulla Renault | movimenti pericolosi quando si aziona

L’Isola di Pietro 3 regala a Gianni Morandi la cittadinanza onoraria di Carloforte (VIDEO) : Le riprese de L'Isola di Pietro 3 stanno per volgere al termine e il prossimo settembre, alla domenica sera, Canale 5 regalerà ai fan la visione dei nuovi episodi. Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio questo terzo anno consecutivo passato a Carloforte ha permesso a Gianni Morandi di essere insignito della cittadinanza onoraria proprio da parte del Comune di Carloforte e da tutti i suoi abitanti che ormai lo chiamano "Fra' ...

VIDEO/ Egitto DR Congo - 2-0 - : highlights e gol - Salah mette il sigillo - Coppa Africa - : Video Egitto DR Congo, risultato finale 2-0,: highlights e gol della partita, valida per il secondo turno del girone A per la Coppa d'Africa 2019.

VIDEO Egitto-Congo 2-0 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : i Faraoni volano con El Mohamady e Salah : Prosegue a vele spiegate il cammino dell’Egitto nella Coppa d’Africa 2019. I padroni di casa vincono, anche se con qualche sofferenza, all’International stadium di Il Cairo contro il Congo con il punteggio di 2-0 e si portano a quota 6 punti blindando la qualificazione al turno successivo. Le reti sono arrivate già nella prima frazione con El Mohamady dopo 25′ prima del raddoppio di Salah al 43′. Andiamo a rivedere ...

Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità : ecco come fare nel nostro VIDEO : ecco come abbiamo trasformato il best seller su Amazon Samsung Galaxy A40 in uno smartphone adorabile L'articolo Samsung Galaxy A40 trasformato per rendere al massimo delle possibilità: ecco come fare nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

Vienna - palazzina di cinque piani crolla per un'esplosione : numerosi feriti VIDEO : un'esplosione, causata con ogni probabilità da una fuga di gas, ha causato il crollo di una palazzina a Vienna. Sono numerosi i feriti. L'incidente è avvenuto nella Press...

Calabria : VIDEOsorveglianza per asili è priorità - emergenza maltrattamenti su bimbi va fermata : Roma – “A Fiumicino sospese due maestre per maltrattamenti sugli alunni. Assistiamo ormai con sgomento quotidiano a vicende simili, che coinvolgono sia i piu’ piccoli, sia anziani e disabili, configurando una vera e propria emergenza. Il voto in Senato della proposta passata alla Camera su testo a mia prima firma, che introduce la videosorveglianza per asili e strutture socioassistenziali, e’ una priorita’. Confido ...

Úrsula Corberó de La Casa de Papel nella terza stagione della serie Netflix Paquita Salas (VIDEO trailer) : Non solo surreali rapine e travagliate storie d'amore per Úrsula Corberó de La Casa de Papel: l'attrice si è calata nuovamente nei panni di Tokyo per la serie di Alex Pina, ma quest'estate apparirà anche in un'altra serie Netflix, Paquita Salas. Si tratta di un'esilarante dramedy nata come web serie, prodotta da Atresmedia e approdata su Netflix, oggi giunta alla terza stagione. Paquita Salas racconta le vicissitudini dell'omonima ...

Sala incontenibile - Mattarella esulta a Milano : i VIDEO delle reazioni all'assegnazione delle Olimpiadi : Un’esultanza sfrenata ha accompagnato l’annuncio dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina. La delegazione italiana a Losanna ha gioito alla notizia, con il sindaco Sala incontenibile. “Italia, Italia, Italia!” è il coro partito proprio dal primo cittadino di Milano.Il presidente Mattarella, invece, ha accolto la notizia con un sobrio applauso durante la cerimonia della settima ...

Fear The Walking Dead 5 ci regala un collegamento con Rick Grimes - e non solo con lui (VIDEO) : Non abbiamo ancora una data di messa in onda italiana per Fear The Walking Dead 5 ma sicuramente i nuovi episodi in onda negli USA si stanno rivelando molto interessanti, tanto da stuzzicare anche il nostro pubblico. In questi primi episodi non solo è arrivata la conferma che uno dei temi di questa prima parte di stagione possa essere la radioattività (con tutte le novità ad essa connesse) ma anche la questione Rick Grimes. Sin dal primo ...

VIDEO Senegal-Tanzania 2-0 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Keita Balde e Diatta regalano i primi 3 punti ai Leoni : Buona la prima per il Senegal nella Coppa d’Africa 2019. L’esordio dei Leoni della Taranga era contro la non impossibile Tanzania, ed il 2-0 finale con i gol di Keita Balde e Diatta lo conferma. Il Senegal ha sfiorato a ripetizione diversi gol, senza rimpolpare il proprio score. Andiamo, quindi, a rivedere le emozioni e gli highlights di Senegal-Tanzania 2-0. VIDEO: GLI highlights DI ...

VIDEO/ Italia-Belgio U21 - 3-1 - : gol e highlights - Chiesa e Calabresi dispiaciuti : VIDEO Italia-Belgio U21, risultato finale 3-1,: vanno in gol Barella, Cutrone e Chiesa ma le semifinali dell'europeo restano purtroppo un miraggio.

VIDEO Egitto-Zimbabwe 1-0 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Trezeguet decide con una magia - show Salah : L’Egitto ha sconfitto lo Zimbabwe per 1-0 incominciando la Coppa d’Africa 2019 nel miglior modo possibile, i Faraoni hanno trionfato a Il Cairo grazie al gol di Trezeguet al 41′: l’attaccante si è inventato una magia e ha battuto Sibanda grazie a un incantevole tiro a giro. I padroni di casa hanno festeggiato a Il Cairo al termine di un incontro dominato in lungo e in largo, hanno creato tantissime occasioni da gol ma ...

Salah - che numero! L’egiziano ‘ridicolizza’ il portiere della Guinea [VIDEO] : Quest’anno la vittoria della Champions League, la prima della sua carriera, e la seria candidatura al prossimo pallone d’oro. Ma Mohamed Salah è concentratissimo alla Coppa D’Africa, che avrà inizio venerdì, con cui sarà protagonista con il suo Egitto. In forma smagliante, l’attaccante ha fatto vedere di essere pronto alla competizione, come dimostra il video di Corriere Tv in cui ‘ridicolizza’ il ...

Diretta/ Inter Atalanta U17 - risultato 1-0 - streaming VIDEO : la sblocca Esposito! : Diretta Inter Atalanta U17: info streaming video e tv e risultato live della semifinale Scudetto del campionato Under 17, oggi 17 giugno 2019.