VIDEO Colombia Cile | risultato 4-5 dcr | highlights | Tesillo condanna i Cafeteros

VIDEO Colombia-Cile 4-5 (d.c.r.) - highlights - gol e sintesi Coppa America : i rigori premiano la Roja : Il Cile non muore mai. La Roja, infatti, raggiunge la semifinale anche di questa Coppa America 2019 e, dopo gli ultimi successi ottenuti ai calci di rigore, si impone in questo modo anche nel suo quarto di finale contro la Colombia. Dopo lo 0-0 dei novanta minuti di gioco (con due reti cilene annullate dal VAR) e due tempi supplementari che non hanno sortito effetti, ci hanno pensato i calci di rigore a decidere chi sarebbe arrivata in ...

VIDEO Colombia-Paraguay 1-0 - highlights - gol e sintesi Coppa America 2019 : ci pensa Cuellar per la Cafetera : La Colombia non si ferma più e vince anche il terzo incontro del suo girone nella Coppa America 2019. La Cafetera ha la meglio per 1-0 sul Paraguay e chiude a 9 punti il suo percorso, nonostante diversi giocatori risparmiati. Andiamo a rivedere gli highlights della partita di Salvador de Bahia, con la quale hanno permesso all’Argentina, che ha vinto contro il Qatar per 2-0, di passare il turno. VIDEO: GLI highlights DI ...

VIDEO Argentina-Colombia 0-2 - Coppa America 2019 : Highlights - gol e sintesi. Martinez e Zapata affossano l’Albiceleste : Brutto passo falso per l’Argentina di Leo Messi nell’esordio della Coppa America 2019. All’Arena Fonte Nova a Salvador (Brasile), la selezione albiceleste è stata sconfitta 2-0 dalla Colombia per effetto delle realizzazioni al 77′ di Roger Martinez e di Duvan Zapata all’86’. Formazione di Scaloni, dunque, sottotono e Messi non supportato a dovere dai propri compagni. La prossima sfida contro il Paraguay sarà ...

Argentina-Colombia - gli highlights del match – VIDEO : Argentina-Colombia, gli highlights del match – VIDEO highlights Argentina Colombia| E’ terminata la prima uscita dell’Argentina, impegnata al debutto in Copa America contro la Colombia in una partita davvero bellissima. Senza troppi indugi, ecco gli highlights del match. L'articolo Argentina-Colombia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Dove vedere Argentina – Colombia streaming e tv - Copa America date e orari – VIDEO : Dove vedere Argentina – Colombia streaming e tv, Copa America Argentina Colombia streaming| Argentina – Colombia si disputerà domenica 16 giugno alle ore 00.00. Ci aspettiamo un match scoppiettante, ricco di gol e grandi azioni vista la caratura delle due squadre e l’amore per il bel calcio…CLICCA QUI PER I LINK Dove GUARDARE LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Argentina – Colombia streaming e tv, Copa America date ...

DIRETTA COLOMBIA UCRAINA U20/ Streaming VIDEO e tv : il cammino fin qui - Mondiali U20 - : DIRETTA COLOMBIA UCRAINA U20 Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del quarto dei Mondiali Under 20, oggi 7 giugno,.

Meteo - incredibile in Colombia : esonda un torrente - veicolo trascinato dall’acqua e inghiottito da un’enorme voragine [VIDEO] : Spaventoso quanto successo in Colombia dopo un forte acquazzone durato diverse ore nella parte sudorientale di Barranquilla, nel quartiere San Roque, che ha causato l’esondazione del torrente Hospital. Le inondazioni che ne sono conseguite hanno trascinato via un veicolo di un’impresa di telecomunicazioni. Nelle scene del video che trovate in fondo all’articolo, diventate virali sul web, si vede il veicolo trascinato per diversi metri dalla ...

Terremoto Perù scossa M 8.0/ VIDEO - un morto e 11 feriti : sisma avvertito in Colombia : Forte scossa di Terremoto in Perù di magnitudo 8.o: almeno un morto e 11 feriti, il primo bilancio. Il sisma è stato avvertito anche in Colombia.

Devastante terremoto in Perù : magnitudo 8.0 - morti e dispersi. Crolli anche in Ecuador - Brasile e Colombia [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) il Perù centrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita ...

TERREMOTO PERÙ : VIDEO SCOSSA M 8.0/ INGV : crolli anche in Ecuador - Brasile e Colombia : Devastante TERREMOTO in PERÙ di magnitudo 8.o: si temono vittime e feriti. La SCOSSA è stata avvertita anche in Colombia, Brasile ed Ecuador.