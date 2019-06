Victoria Pedretti torna nella serie antologica Hill House su Netflix | ma in un ruolo

optimaitalia

(Di sabato 29 giugno 2019) L'attriceè stata confermata nel cast del sequel dellasuprima stagione dello show sovrannaturale, la star ha interpretato la versione adulta di Nellie Crain, uno dei fratelli rimasti traumatizzati da spaventosi eventi accadutiloro infanzia.Dato chesuè stata concepita come, quindi ogni stagione ha trama e personaggi diversi (come American Horror Story per intenderci), qualeavrànel secondo capitolo? The Haunting of Bly Manor, questo il titolo dato alla seconda stagione, è l'adattamento del romanzo di Henry James "Il giro di vite" (versione originale, The Turn of the Screw), la cui storia ruota intorno a una governante che si occupa di due orfani perseguitati da strani fantasmi. Allaspetta ildella protagonista cheha il nome ...

