Viareggio | 10 anni fa la strage nella quale morirono 32 persone LA FOTOSTORIA

Strage di Viareggio - 10 anni e 2 sentenze dopo : da cisterne anti-squarcio a velocità - cosa (non) è stato fatto per la sicurezza : In dieci anni dal disastro di Viareggio, la politica ha fatto poco per migliorare la sicurezza delle ferrovie. Il 29 giugno 2009, un convoglio di 14 cisterne di gpl deragliò alla stazione intorno alla mezzanotte e l’incendio che ne seguì uccise 32 persone nelle proprie case o che passavano per strada. Dieci anni in cui la politica avrebbe potuto imporre alle aziende ferroviarie italiane – oltre 30 operano sui nostri binari – tutte quelle ...

Strage di Viareggio - 7 anni a Moretti : Marco Gemelli La Corte di appello di Firenze conferma le pene di primo grado: «Giustizia è fatta» Come di consueto, al mattino avevano portato in tribunale le magliette bianche con i visi e i nomi delle 32 vittime della Strage di Viareggio. E quando dalla bocca del giudice è uscita la parola «colpevole», per i familiari delle persone che dieci anni fa hanno perso la vita è arrivato il momento della commozione. Non appena i magistrati ...

Viareggio - condanne in Appello. Dieci anni fa - 32 morti. Familiari vittime emozionati e soddisfatti. Le opposte interpretazioni sentenza : Sette anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Fs, e sei anni per Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia. Otto anni e otto mesi di reclusione per Rainer Kogelheid, ad di Gatx Rail Austria, e Peter Linowski, ad di Gatx Rail Germania. A una manciata di giorni dal decimo anniversario dalla strage di Viareggio arrivano le condanne della Corte d'Appello di ...

Strage di Viareggio - l’ex ad delle Ferrovie Mauro Moretti condannato a 7 anni : La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti - ex ad di Ferrovie dello Stato (Fs) e di Rete Ferroviaria italiana (Rfi) - che era andato a processo per la Strage di Viareggio, l’incidente ferroviario del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone. Moretti era imputato per disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni col...

Strage di Viareggio : confermate le condanne - 7 anni al ex ad di Fs Moretti : La Corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti ex ad di Fs e di Rfi, imputato al processo per la Strage di Viareggio del 29 giugno 2009, quando il treno merci Trecate-Gricignano costituito da 14 carri cisterna contenenti Gpl deragliò provocando 32 morti. Moretti è stato condannato non solo come ex amministratore deligato di Rfi, ma anche come ex ad di Fs. Condannati a 6 ...

Strage di Viareggio - l'ex ad di Fs Mauro Moretti condannato a 7 anni in appello : Confermata la sentenza di primo grado: la procura generale aveva chiesto 15 anni. Condannati anche gli ex vertici di Rfi Michele Mario Elia e Vincenzo Soprano. Assolto Giulio Margarita

