romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2019)DEL 29 GIUGNOORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLACIRCONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’ AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI, QUI DOVUTO AGLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA NAPOLI CASSINO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI TRA SPARANISE E TEANO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE CASSINO; RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolodel ...

Roma : #LuceverdeRoma, le informazioni in tempo reale sulla #viabilità e sullo stato di avanzamento dei lavori stradali a… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - PLdelFrignano : #Pievepelago #viabilità divieto di sosta e transito in Via Roma e Via Cesare Costa dalle ore 20 di oggi #29giugno a… -