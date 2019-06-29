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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 10 | 30 Viabilità 29 GIUGNO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 10:30 (Di sabato 29 giugno 2019) Viabilità 29 GIUGNO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LA LAURENTINA E LA PONTINA, MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA. SULL’AUTOSTRADA Roma NAPOLI CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI CODE ANCHE SULLA Roma TARQUINIA TRA LE USCITE TORRIEMPIETRA E LADISPOLI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIU’ AVANTI TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E VIA PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA, PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE TRA BORGO PIAVE E BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI TERRACINA TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA TRASPORTO PUBBLICO: LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA SULLA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA ...
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twitterromadailynews : Traffico Roma del 29-06-2019 ore 10:30: VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 10:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 09:30: VIABILITÀ 29 GIUGNO 2019 ORE 09:20… -

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