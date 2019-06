(Di sabato 29 giugno 2019) Una bimba, di nome Delia, è nataforsedall'anestesia praticata qualche giorno primamamma, al settimo mese di gravidanza, per cure dentarie. Dopo il trattamento, la donna ha cominciato ad avvertire fitte al ventre con contrazioni, ma, dopo il parto indotto, per la piccola non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso.