(Di sabato 29 giugno 2019) L'allarme è scattato quando l'autobus non si è fermato davanti casa per far scendere lache doveva tornare da scuola. Si è scoperto che era ancore sul mezzo di strasporto parcheggiato nel deposito. Sotto accusa l’addetto alla sorveglianza della scuola materna e l’autista alla guida dell’autobus.