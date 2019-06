Un' amica della Salemi stronca Francesco Monte | ' Era prepotente | lei cornuta e mazziata'

L'amica della Salemi : Francesco Monte un prepotente - non gli interessava Giulia : A qualche settimana di distanza dall'annuncio della fine della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi parla un'amica della ragazza, che fa accuse durissime. Sono passate diverse settimane da quando Francesco Monte e Giulia Salemi hanno interrotto la loro relazione. Sembrava fosse una favola a lieto fine e invece i due hanno diviso le loro strade poco prima di iniziare la convivenza. I motivi non sono mai stati resi noti dai ...

Formula 1 – In Austria la gara di casa di Red Bull - la trovata della scuderia è mozzafiato : una monoposto sulla ruota panoramica di Vienna [VIDEO] : Una monoposto sulla ruota panoramica di Vienna: la trovata della Red Bull per il Gp d’Austria è spettacolare E’ tutto pronto a Spielberg per il nono appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno avuto pochissimo tempo per rilassarsi dopo il Gp di Francia, vinto da Hamilton, e già domani torneranno in pista per le prime prove libere del Gp d’Austria. La Red Bull dunque correrà in casa e punterà a far bene. ...

Festival della TV di Montecarlo 2019 : L’amica Geniale è la migliore serie drammatica : L'Amica Geniale Si è conclusa la 59° edizione del Festival della Tv di Montecarlo, che si è svolta nel Principato dal 14 al 18 giugno. Il Principe Alberto ha ospitato insieme alla moglie Charlène star provenienti da tutto il mondo e premiato con i Golden Nymphs Awards, il meglio della serialità internazionale. Il concorso, suddiviso in due sezioni (quella dedicata ai documentari e quella con protagoniste le fiction), ha visto tra i membri ...

Da L’amica Geniale a The Good Doctor e Richard Madden : le serie e i volti premiati al Festival della tv di Montecarlo : Altra cerimonia, altro red carpet e un nuovo, meritatissimo premio per L'Amica Geniale che sbarca al Festival della tv di Montecarlo e conquista tutti insieme ad altri importanti titoli della serialità americana e non solo. Da Escape of the Dannemora a L'Amica Geniale, da The Good Doctor a Lethal Weapon, sono tante le serie che sono state insignite dei prestigiosi Golden Nymphs Awards al Festival della tv di Montecarlo alla presenza del Principe ...

Le aveva dato un passaggio! 14enne stuprata dal padre della sua migliore amica : Ad incastrare l'orco, un 45enne del posto, gli esami svolti da un biologo dei Ris: questi ha dimostrato scientificamente che le tracce di sperma rimaste sui pantaloni della ragazzina appartengono proprio all'imputato. Resterà dietro le sbarre il 45enne di Trivigliano (Frosinone) accusato di avere violentato una 14enne amica della figlia. Ad incastrarlo le prove fornite da un biologo dei Ris, il quale ha dimostrato in tribunale che le ...

GF16 - “Francesca è troppo aggressiva” lo dichiara un’amica della De Andrè : Un’altra persona conferma che Francesca De Andrè è troppo aggressiva, la dichiarazione arriva proprio da un’amica ovvero: Valentina Vignali Valentina Vignali ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico da casa, che ha scelto di non mandare in finale la sportiva del GF 16. Ora, i sostenitori della cestista sono curiosi di sapere tutte … Continue reading GF16, “Francesca è troppo aggressiva” lo ...

“Uomo di 25 anni tenta di uccidere una bambina chiudendola dentro un’asciugatrice. Si tratta della figlia di una sua amica” : FQ Magazine Chiara Ferragni dà un bonus di 3400 euro ai propri dipendenti Thomas Dunn, un 25enne che vive a Arbroath, in Scozia, è accusato di aver attentato per due volte nell’arco di tre settimane alla vita di una bimba di poco più di un anno della quale doveva prendersi cura. Secondo quanto riportato dalla Bbc, l’uomo avrebbe cercato di ...

Il tradimento di un’amica è peggio della fine di un amore : È capitato un po’ a tutte ma quando tocca a te fa male. Persino più di quando finisce una storia d’amore. L’amica che ti tradisce e ti delude è un dolore grande. Perché un’amica è la sorella di vita che ti sei scelta. Non puoi fare a meno di provare dolore e rabbia pensando a tutto quello che hai fatto per lei, e non certo per un tornaconto ma perché le volevi bene. Tutte le volte che sei uscita con lei solo per distrarla ...

Trani - all'alba in piazza la preghiera della comunità islamica per la fine del mese sacro del Ramadan : In piazza Gradenico alle porte del centro storico dove c'è una piccola moschea e i membri della comunità sono integrati con la gente del posto

Incidente a Venezia : MSC Crociere ricostruisce la dinamica della collisione : “Questa mattina, intorno alle 8.30, MSC Opera in manovra di avvicinamento al terminal Vtp per l’ormeggio ha avuto un problema tecnico. La nave era accompagnata da due rimorchiatori e ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio. Contestualmente si è verificata una collisione con il battello fluviale“: lo ha spiegato la compagnia crocieristica ‘Msc’, in merito all’Incidente avvenuto questa mattina a ...

Festa della Repubblica o festa islamica? La cena etnica di Acireale che non piace a tutti : Il Comune di Acireale ha organizzato per il 2 giugno una cena etnica d'integrazione chiamata “Iftar – Rottura del Digiuno”. Un appuntamento in cui verrà organizzato il tipico pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il mese di digiuno del Ramadan. L'annuncio è stato dato dal primo cittadino, Stefano Alì, durante la conferenza stampa di presentazione e con un post sui social network: “Una bellissima iniziativa che ho voluto fortemente. ...

La chimica cambia volto : ‘green’ e amica della natura : Non nemica della natura, ma d’aiuto per trovare soluzioni ecologiche e compatibili con lo sviluppo sostenibile e il rispetto dell’ambiente. Lungi dall’essere sinonimo di aggressivi processi industriali, la nuova chimica e’ sempre piu’ “green”. “Spesso mal vista perche’ sinonimo di contaminazione ambientale, in realta’ la chimica e’ tutto cio’ che ci circonda. Saperla ...

Festa islamica rischia di saltare a causa della pioggia : parrocchia di Sant’Andrea Apostolo salva il Ramadan : La pioggia rischiava di far saltare la Festa islamica e allora la parrocchia vicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo e’ in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno ...