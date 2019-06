Un soldato tedesco rubò un prezioso quadro a Firenze nel 1943 | ora la famiglia lo

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) La Germania restituirà all’Italia un dipinto rubato dalle truppe naziste nella Galleria degli Uffizi dinel. In base a quanto si legge sul sito della Bbc, è stato raggiunto un accordo tra il governoe latedesca che si era ritrovata in possesso del. Si tratta del “Vaso di fiori“, una natura morta del maestro olandese Jan van Huysum, di un valore stimato in milioni di euro, che era finito nelle mani di unatedesca, discendente di unche si era appropriato del dipinto. A gennaio, ricorda l’emittente britannica, Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, aveva dichiarato che la Germania aveva il “dovere morale” di riportarlo al museo. L’opera era stata esposta per la prima volta anel 1824. Le truppe naziste trafugarono l’opera durante la ritirata verso nord nella Seconda guerra ...

