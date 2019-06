Un film che commuove tra sessualità e disabilità

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Alessandro Savoia Alessandro Savoia, un tema difficile e delicato, un vero e proprio tabù in Italia. Ad accendere il dibattito ci pensa l'occhio di Adriano Morelli, giovane regista, col suo cortometraggio Hand in the Cap. La storia è quella di una madre, interpretata da Violante Placido, che guiderà suo figlio, un ragazzo di vent'anni che soffre di una gravemotoria con danni neurologici, a gestire il suo impulso sessuale. Dalle prime inquadrature festose, che raccontano lo spaccato di una vita all'apparenza normale, si passa all'inquietudine della madre, in un crescendo che culmina in un finale duro, che lascia riflettere. Un'opera matura, che prelude l'esordio con un lungometraggio per Morelli che ha avuto il coraggio di scegliere come protagonista proprio un giovane, Andrea Quintavalle, affetto sin dalla nascita da tetraparesi spastica. Scritto ...

carlaruocco1 : #ReggioEmilia Scosse elettriche, lavaggi del cervello e abusi sui minori per vendere i bambini. #AngelieDemoni un'i… - MarvelNewsIT : Il 4 luglio #AvengersEndgame torna al cinema. Rivivi il viaggio... prima che il film lasci le sale. Vi aspetta una… - chetempochefa : Tra i momenti più belli della stagione: #PieroAngela che a #CheTempoCheFa suona 'As Time goes by', colonna sonora d… -