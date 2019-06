Tuttosport | Manolas-Napoli | oggi la firma a Milano

ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2019) Siamo al giorno dellaper Kostas Manaolas. Come riporta, il difensore greco avrebbe un biglietto già prenotato sul volo Paxos-Nizza. Dalla città francese raggiungerà Montecarlo per arrivare a casa del suo agente Mino Raiola. Da lì in auto fino adove sarà atteso da Cristiano Giuntoli e AndreaChiavelli. De Laurentiis da Capri: “Se tutto andrà per il verso giusto, se non ci saranno intoppi anche nel passaggio di Amadou Diawara alla Roma,sarà il giorno dial. Un grande colpo del club partenopeo che per la prima volta sottrae un big alla concorrenza pagando la clausola”. Le cifre sono quelle di cui abbiamo parlato in questi giorni. 18 milioni di euro più il cartellino di Diawara, del valore di 16 milioni di euro, più altri due di bonus per completare i 36 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria L'articolo, ...

