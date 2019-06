Trump, pronto a incontrare Kim

si diceil dittatore nordcoreano Kim Jong-un nella zona demilitarizzata. Lo ha annunciato via Twitter mentre è a Osaka per il summit del G20. "Dopo alcuni incontri molto importanti, compreso quello con il presidente della Cina Xi,lascerò il Giappone per la Corea del Sud",ha twittato. "Mentre sarò lì -ha aggiunto- se il presidente Kim della Corea del Nord è favorevole, lo incontrerei al confine (tra le due Coree), nella zona demilitarizzata solo per stringergli la mano e salutarlo".(Di sabato 29 giugno 2019)