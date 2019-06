Troppa Olanda | Azzurre fuori dal mondiale

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019) Sfuma ai quarti di finale il sognodella nazionale di calcio femminile. Ledi Milena Bartolini hanno dato tutto, ma alla fine si sono arrese per 2 a 0 a un’troppo forte anche per loro.A punire la nostra nazionale un paio di disattenzioni sui calci piazzati, entrambe nel secondo tempo e contro avversarie fisicamente molto più forti, con due zuccate di Miedema (25′ st) e Van Der Gragt (35′ st). A nulla vale la timida reazione delle, con una bomba dadi Sabatino disinnescata dal portiere olandese.Le Oranges, campionesse in carica e favorite del torneo, adesso sfideranno la vincente dell’altro quarto di finale in programma oggi tra Germania e Svezia. Leinvece, nonostante le tante lacrime versate in campo dopo la gara, tornano a casa senza rimpianti, da rivelazione del torneo.

