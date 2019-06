Triangolo amoroso in Bull 3 su Rai2 con il ritorno di Isabella | trame episodi del 29

optimaitalia

(Di sabato 29 giugno 2019) Torna3 sucon un nuovo appuntamento nella seconda serata di sabato 29 giugno. Il protagonista interpretato da Michael Weatherly si trova al centro di un; la sua relazione con Diana è infatti messa a rischio a causa del rinnovato sentimento verso la ex moglie. Un fattore da non sottovalutare che metterà a dura prova lo psicologo ed esperto in scienze forensi.Si intitola "Brutti precedenti" l'o 3x13 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale:La nuova relazione dicon Diana, la sua spesso rivale ora di nuovo fiamma, viene complicata dai suoi rinnovati sentimenti per l’ex moglie,. I due si riuniscono in occasione della morte improvvisa del padre di lei e di Benny.La scorsa settimana vi avevamo annunciato un cambio nella programmazione di3 su. L'o 3x14 sarebbe dovuto andare in onda domenica 30 ...

