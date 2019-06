Tregua Cina-Usa sui dazi | Trump apre a Huawei Presidente Usa a Seul | incontra pure Kim

ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) Donalde Xi Jinpuing si sono accordati per rilanciare i negoziati sul commercio e "almeno per il momento" non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione e' giunta al termine dei colloqui trae Stati Uniti a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, che hanno visto faccia a faccia per oltre un'ora ilUsa e quello cinese. Quello con Xi e' stato un incontro "eccellente", ha dettoal termine, e le relazioni tra Washington e Pechino sono "tornate in carreggiata". Un ottimismo piu' cauto quello delcinese, Xi Jinping, che in apertura dei colloqui, aveva avvertito che "entrambi" perderanno "in uno scontro" e che, quindi, "il dialogo e' meglio". La prima a dare la notizia della ripresa dei negoziati interrottisi il 10 maggio scorso, a causa del mancato consenso sul testo finale dell'accordo sul ...

