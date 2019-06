Tragedia in mare | turista annega sotto gli occhi dell' amico

Salento - Tragedia in mare! Uomo muore annegato : Il fatto nella località balneare di Torre Chianca. Indagano i carabinieri. Una tragedia si è consumata sotto gli occhi di tutti a Torre Chianca, una località balneare vicino Lecce. Un Uomo di 66 anni è morto annegato in un tratto di spiaggia libera sotto gli occhi degli altri bagnanti. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, fatale potrebbe essergli stato un malore. Il 66enne si sarebbe, quindi, trovato in difficoltà in acqua e ...

Cagliari - Tragedia a Teulada : donna disabile precipita con la carrozzina in mare - annegata : Un bruttissima tragedia si è verificata questo pomeriggio in provincia di Cagliari, precisamente a Teulada, in Sardegna, dove una donna di 85 anni è deceduta dopo essere caduta in acqua con la sua carrozzina. Al momento non si conoscono le esatte cause che hanno determinato questo bruttissimo incidente, all'origine potrebbe esserci stata una distrazione della persona che la stava accompagnando, che secondo alcune fonti sarebbe sua figlia. ...