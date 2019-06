Traffico Roma del 29-06-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RIAPERTA VIA AGOSTINO CHIGI TRA VIA DI CASTEL FUSANO E VIA FEDERICO BAZZINI RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCENDIO., MENTRE SEMPRE PER UN INCENDIO RIMANE CHIUSA NEL QUARTERE PRENESTINO VIA TEANO TRA ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 16:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NELLA ZONA DI OSTIA PER UN INCENDIO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA AGOSTINO CHIGI TRA VIA DI CASTEL FUSANO E VIA FEDERICO BAZZINI NON CI SONO ALTRE SEGNALAZIONI DI RILIEVO IL Traffico CONTINUA AD ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 16:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NELLA ZONA DI OSTIA PER UN INCENDIO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA AGOSTINO CHIGI TRA VIA DI CASTEL FUSANO E VIA FEDERICO BAZZINI NON CI SONO ALTRE SEGNALAZIONI DI RILIEVO IL Traffico CONTINUA AD ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico, NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO. SULLA STATALE 148 PONTINA SEGNALIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI. . A SAN PIETRO ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 14:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SCORREVOLE IL Traffico, NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO. A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO, PARZIALMENTE CHIUSE AL Traffico ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA ANGELICA VIA ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA. NEL QUARTIERE APPIO PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA QUARTO MIGLIO ALL’INCROCIO CON VIA APPIA ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È CONGESTIONATO IL Traffico SULLA PONTINA TRA L’EUR E PRATICA DI MARE. CODE SULL’INTERO TRATTO. DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO CON RALLENTAMENTI PER CHI PROVIENE DALLA LAURENTINA. ZONA SUD DI Roma DOVE ABBIAMO Traffico POI SULLA VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI TRA TOR ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONGESTIONATO IL Traffico SULLA PONTINA TRA L’EUR E PRATICA DI MARE. CODE SULL’INTERO TRATTO. PRIMA DI PRATICA DI MARE, C’È INOLTRE UN VEICOLO IN PANNE CHE POTREBBE OSTACOLARE ULTERIORMENTE IL Traffico DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO A PARTIRE ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA PONTINA DALL’EUR A PRATICA DI MARE. Traffico MA ANCHE UN INCIDENTE, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON IL RACCORDO DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO A PARTIRE DALL’ARDEATINA. SI PROCEDE IN FILA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOVIMENTATO IL Traffico VERSO IL MARE, DISAGI SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA L’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA E L’USCITA AURELIA. VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIÙ AVANTI CON INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOVIMENTATO IL Traffico VERSO IL MARE, SPOSTAMENTI IN CORSO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DA Roma SUL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA-APPIA E PONTINA CON DISAGI SOPRATTUTTO NEL TRATTO LAURENTINA- PONTINA; E PROPRIO A CAUSA DEL ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOVIMENTATO IL Traffico VERSO IL MARE, SPOSTAMENTI IN CORSO SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DA Roma SUL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA-APPIA E PONTINA CON DISAGI SOPRATTUTTO NEL TRATTO LAURENTINA- PONTINA; E PROPRIO A CAUSA DEL ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SCORREVOLE IL Traffico, NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO OGGI GIORNATA DI FESTEGGIAMENTI PER I SANTI PIETRO E PAOLO A SAN PIETRO CELEBRAZIONI CON PAPA FRANCESCO. LIMITAZIONI AL Traffico IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE CON DIVIETI E CHIUSURE; DEVIATE QUATTRO LINEE DI BUS. ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI ...

Traffico Roma del 28-06-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 ORE 19:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANUALRE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA CASSIA BIS E LA BUFALOTTA, PIÙ AVANTI CODE PER Traffico TRA PRENESTINA E APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA, NICIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma- FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE, E, ...