Toti | Forza Italia come il gambero Fa un passo avanti e due indietro

Silvio Berlusconi - altra cannonata di Giovanni Toti : "La rivoluzione in Forza Italia è già finita" : Un clamoroso Giovanni Toti: pronto a mollare Forza Italia dopo essere stato nominato, insieme a Mara Carfagna, coordinatore nazionale? Il punto è che il governatore della Liguria, da tempo, chiede una vera rivoluzione nel partito azzurro. rivoluzione che sembrava iniziata con la doppia nomina. Pecca

Silvio Berlusconi si riprende Forza Italia? Prima mossa - colpo basso a Toti e Carfagna : Più potere a Giovanni Toti e Mara Carfagna, ma decide sempre Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia ha dato mandato al Coordinatore della Conferenza dei Coordinatori Regionali, Sestino Giacomoni, di convocare la Conferenza per il giorno mercoledì 26 giugno alle ore 14, convocando contempor

Forza Italia è finita nel 2009. Toti e Carfagna ripartono da zero : A mio modo di vedere la storia politica di Forza Italia finisce il 25 aprile del 2009, quando Silvio Berlusconi pronuncia il discorso più significativo della sua carriera di leader e di uomo delle istituzioni.Con quelle parole (pronunciate a poche settimane dal terremoto e davanti a molti partigiani dell’Anpi) Berlusconi propone un patto di riconciliazione in nome dell’interesse nazionale, patto che però non ...

Toti guarda al futuro di Forza Italia : “Apriremo alla democrazia - linea politica scelta dal basso” : Giovanni Toti conferma che si candiderà come leader di Forza Italia. "Io mi presenterò di sicuro, l'ho detto. Mi sembra il minimo dell'educazione dopo aver fatto tanta confusione. Tirarsi indietro sarebbe francamente improprio", ha affermato il neo coordinatore del partito, eletto insieme a Mara Carfagna proprio da Silvio Berlusconi, con cui nelle scorse settimane si era acceso un botta e risposta.Continua a leggere

Giovanni Toti ad Agorà su Forza Italia : "Ultima parola a Silvio Berlusconi?" : Della Forza Italia che sarà, Giovanni Toti - neo-coordinatore insieme a Mara Carfagna - ne parla ad Agorà su Rai 3. Serena Bortone chiede se davvero, in questo nuovo partito, non sarà ancora Silvio Berlusconi a decidere. Immagino ci saranno dei meccanismi organizzativi più complessi di quello che st

Silvio Berlusconi - il sondaggista Fabrizio Masia : "Il cambio con Toti al vertice è funzionale a Forza Italia" : Al tavolo con Fabrizio Masia, che consegna in esclusiva a Libero il sondaggio sul futuro di Forza Italia, con o senza Berlusconi, le chance del neo coordinatore azzurro Giovanni Toti di prendere in mano un domani le redini del partito e l' effettivo valore di un soggetto politico moderato. Secondo i

Mara Carfagna e Giovanni Toti - scontro al vertice di Forza Italia sul rapporto con Matteo Salvini : Il giro di vite imposto da Silvio Berlusconi in Forza Italia, con le nomine di Giovanni Toti e Mara Carfagna a coordinatori nazionali, non placa le polemiche interne al partito azzurro. Già, perché i due si trovano agli antipodi circa un punto decisivo per il futuro del partito: il rapporto con Matt

Forza Italia - i dissidenti del Piemonte : “Toti-Carfagna? Speriamo non sia presa in giro. Basta persone calate dall’alto” : Ci sono i nomi, ma non Bastano. In attesa della storica svolta congressuale, promessa dal presidente Silvio Berlusconi dopo l’ennesimo emorragia di voti alle Europee, che ha portato Forza Italia sotto la soglia psicologica del 10 per cento, tra gli azzurri continuano le tensioni. E questo anche dopo la nomina di Giovanni Toti e Mara Carfagna come coordinatori nazionali, due figure richieste a gran voce e molto gradite ai militanti che da tempo ...

Forza Italia - debutto Toti-Carfagna. Ma restano i malumori : “Premiato chi rema contro”. ”Affidare il partito a una diarchia - significa che Berlusconi ha abdicato” : Chi sperava che la nomina del tandem Carfagna-Toti potesse riportare il sereno in casa Forza Italia si è sbagliato di grosso. Non sono passate nemmeno 24 ore dall'investitura ufficiale e i neo coordinatori nazionali che oggi hanno debuttato in piazza (Montecitorio) con tanto di conferenza stampa on the road, già fanno discutere e dividono il partito. Da una parte, c'è chi esulta per la ''svolta'', convinto che "bisognava dare subito un segnale ...

Giovanni Toti dopo la nomina a coordinatore di Forza Italia : "Come ribalto il partito" : Come sempre, Silvio Berlusconi ha spiazzato tutti. L'ultima mossa a sorpresa: ha nominato Giovanni Toti e Mara Carfagna coordinatori di Forza Italia in attesa del congresso nazionale. Una mossa con cui il leader ha clamorosamente depotenziato la scissione latente del governatore Ligure, in vista del

Toti : "Cambiamo Forza Italia tutti insieme - la riunione al Brancaccio è straconfermata" : Il presidente della Regione rivolge il primo appello, su Facebook, nella sua nuova veste di coordinatore Fi

Toti-Carfagna - il tandem d'attacco di Berlusconi per salvare Forza Italia : Alla fine i due più riottosi hanno avuto la meglio. Ma Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia, come coordinatori, l'uno al Nord l'altra al Sud, sono più un coupe de theatre o “la mossa del cavallo”? Forse entrambe le cose. Ma anche l'unica mossa possibile per far uscire dalle sabbie mobili in cui era precipitato il venticinquennale partito di Berlusconi, uscito dall'ultima prova elettorale europea in maniera del tutto ...

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia. Cosa c'è dietro la mossa del Cav : «Sono in ritardo, non parlo». Quando Silvio Berlusconi arriva in Senato per l' assemblea dei parlamentari di Forza Italia mancano pochi minuti alle otto della sera. È stata una giornata estenuante di trattative. E, alla fine, la riunione plenaria convocata a Palazzo Madama serve solo per ratificare

Rivoluzione in Forza Italia - via libera di Berlusconi. Si parte con il ticket Toti-Carfagna e si lavora alle primarie. Il governatore : “Abbiamo avviato un percorso” : Martedì toni duri, ieri dopo un pranzo a villa San Martino la mediazione. Berlusconi e Toti si mettono alle spalle mesi di tensione e siglano l'intesa: il partito di FI si avvia ad una Rivoluzione che portera' alla elezione di tutte le cariche elettive, dai coordinatori regionali a chi dovra' guidare il partito con l'ex premier che ha dato semaforio verde anche alla discussione di introdurre le primarie. Da una parte quindi Berlusconi cede al ...