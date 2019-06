Torino | Cairo scatenato | l’Europa League e gli annunci di mercato

Torino - Mazzarri gradimento totale per Simone Verdi : l’offerta di Cairo - la cifra : Torino, interesse per Simone Verdi Il Torino è alla ricerca di un attaccante che sia adatto al gioco di Mazzarri e come riporta l’edizione odierna di Tuttosport i granata hanno più di un profilo nel mirino. Il profilo più gradito sembra proprio quello di Simone Verdi. Il Mattino riporta le cifre del possibile affare: De Laurentiis vuole almeno 25 milioni per privarsi del giocatore, la stessa cifra investita dalla società azzurra per ...

Calciomercato Torino - incontro Marotta-Cairo : ritorno di fiamma per Gagliardini - no per Izzo : Calciomercato Torino – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato una stagione molto importante e la dirigenza sta valutando le mosse per il prossimo campionato insieme all’allenatore Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ è andato in scena un incontro in un bar di Milano nella ...

Calciomercato Torino - Sirigu : “Se ci fossero offerte della Roma - Cairo me lo direbbe” : Salvatore Sirigu, portiere del Torino ha smentito le voci di un’offerta della Roma, dicendo che il presidente Cairo l’avrebbe avvertito se ci fossero stati veri interessamenti: “Il presidente Cairo ha detto di no per me alla Roma? Non so se sia vero, non ho sentito nessuno, però il presidente è un uomo di mondo. Conosce bene le regole del mercato e sono sicuro che se dovesse ricevere un’offerta per me, mi ...

Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l'

Torino - Cairo : “Grande stagione. Siamo pronti se il Milan venisse squalificato dalla Uefa” : Ospite di “Tutti Convocati” su Radio24, il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto un bilancio della stagione e ha parlato della possibile esclusione del Milan dall’Europa. Nel dettaglio, il numero uno granata ha così commentato l’annata: “Riuscire a fare buoni risultati con risorse che sono inferiori a Juve, Inter, Milan e altre, riuscire a competere pur avendo un terzo, un quinto dei ricavi di altri ...

Torino - Cairo : “Abbiamo fatto un grande campionato. Proveremo a migliorare ancora” : Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo la partita contro la Lazio, ha parlato della stagione appena conclusasi e del futuro: “Abbiamo fatto tanti punti, non è mai accaduto che con questo punteggio si sia rimasti fuori dall’Europa. Abbiamo fatto un grande campionato, con il record di punti per me e per il Toro da quando esistono i tre punti”. “Abbiamo vinto partite ...

Torino - Petrachi non è più il direttore sportivo : rassegnate le dimissioni al presidente Cairo : L’ormai ex direttore sportivo del Torino ha rassegnato le proprie dimissioni e adesso attende il via libera da Cairo per sposare il progetto Roma Gianluca Petrachi ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore sportivo del Torino, l’ormai ex dirigente granata ha rimesso il proprio incarico nelle mani del presidente Cairo, che adesso dovrà decidere cosa fare. LaPresse/Fabio Ferrari Difficile che il numero uno del club ...

Tanti auguri a…Urbano Cairo - il presidente del Torino compie 62 anni : Non solo Mandzukic a festeggiare il compleanno oggi. Torta e candeline anche nella metà granata di Torino. compie 62 anni il presidente Urbano Cairo. E’ impegnato nel mondo dell’editoria da oltre 30 anni, prima con Publitalia ’80 e poi con Cairo Editore (della quale è fondatore). Dal 2013 è proprietario anche di La7. Cairo è anche proprietario del Torino dal 2005. Già nel primo anno di presidenza conquista la promozione ...

Torino - anche Cairo chiede la contemporaneità per le ultime giornate di campionato di Serie A : “Sarebbe giusto che nelle ultime tre, quattro giornate si possa avere contemporaneita’ per le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Non e’ molto giusto avere squadre che giocano sapendo gia’ il risultato della competitor”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine del panel AWords organizzato dalla Lega di A a Roma. Il club granata è pienamente in corsa per un posto ...

“De Rossi al Torino?” - il presidente Cairo risponde così : “Se prenderei De Rossi al Torino? Sicuramente e’ stato un grande giocatore con grandi qualita’ umane, ma cerchiamo di puntare sulle qualita’ dei giovani. Non e’ in linea con quello che vogliamo fare adesso ma e’ un ragazzo eccezionale”. Sono le parole del presidente del Torino Urbano Cairo a margine del panel Awords organizzato a Roma dalla Lega di A, il numero uno granata ha quindi escluso De ...

Il Torino sogna l’Europa - Urbano Cairo contrario alla Super Champions : “torneo per ricchi? Idea scellerata!” : Il Torino sogna la Champions League, ma il presidente Urbano Cairo si è detto contrario alla ‘Super Champions’, definendola un’Idea scellerata “C’è una reazione veemente contro questa ipotesi di Super Champions, qualcuno ha parlato addirittura di sciopero e tutte le Leghe sono contrarie. Questa Champions per ricchi è un’Idea scellerata“. Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, in merito al ...

Torino - Cairo esalta Belotti : “Sta tornando quello di due anni fa” : L’emozionante vittoria di ieri contro il Sassuolo tiene vive le speranze Europa del Torino. Ai microfoni de “La Politica nel Pallone”, su Gr Parlamento, le parole del presidente granata Urbano Cairo. “Un voto alla stagione del Torino? Si dà alla fine, oggi non è giusto darlo, anche scaramanticamente. Spero sia alto… Belotti? Sta tornando quello di due anni fa, quando fece 26 gol. E’ molto motivato, sente ...